Tömegével húzták le a rolót az építőipari cégek májusban

Enyhén csökkenő termelés, átlag alatti cégalapítás és átlag feletti cégtörlés volt jellemző a tavaszi építőipari adatokban az Opten adatai szerint.

Az áprilisi építőipari közzétételekhez képest jelentősen emelkedtek májusban mind a cégalapítások, mind a cégtörlések. Jelentős különbség azonban, hogy míg a cégalapítások egy hullámvölgyből jönnek kifele, addig az ágazati cégtörlések már kiemelkedően magasnak számítanak májusban. 2020 májusában 365 építőipari cégtörlést tettek közzé, ami - nem számítva a minden évben szezonálisan kiugró januári értékeket - közel 3 év legmagasabb havi cégtörlési értékének számít.

A megszüntetésre irányuló eljárások között továbbra is a kényszertörlések dominálnak, tehát rendkívül sok a felügyelet nélkül hátrahagyott vállalkozás. Májusban 342 új kényszertörlési eljárást ettek közzé, ami 40 százalékkal magasabb a 2019-es átlagnál, és az elmúlt 5 év egyik legmagasabb értékének számít.

A lánctartozás kockázata még nem nőtt

A felszámolási eljárások száma továbbra is viszonylag alacsony. Egy hónap alatt csak 70 esetre került sor az ágazatban, így a lánctartozások kialakulásának veszélye nem magasabb, mint a korábbi időszakban, legalábbis a felszámolási szakaszig egyelőre nem jutott el több vállalkozás, mint korábban.

A termelési adatokat illetően az építőipar továbbra is szerencsésnek mondhatja magát, az áprilisi termelés csak 2,1 százalékkal marad el az előző év azonos időszakától. A koronavírus járvány következményeképpen a teljes ipar 36,8 százalékos mínuszban volt áprilisban, így az alig több mint 2 százalékos építőipari csökkenés még kiemelkedően jó értéknek számít. Az építőipari beruházások jellemzően hosszabb távúak, így természetes is, hogy az ágazat nem szakad be egyik pillanatról a másikra, ugyanakkor jó esély van rá, hogy a gazdasági visszaesés az ágazatban később és elnyújtva jelenik majd meg.

Hosszú távon bizonytalanság uralkodik

Az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének júniusi jelentése is a hosszabb távú beruházási bizonytalanságról tanúskodik. Az ÉVOSZ jelentése alapján a települési önkormányzatok építési-beruházási, karbantartási ajánlatkérései, megrendelései csökkennek a legjobban, de elbizonytalanodás tapasztalható az állami és a magánszektorban is.

A korlátozó intézkedések lazításával viszont úgy tűnik, az építőipari cégalapítások kezdenek visszaállni a normális kerékvágásba. 2020 májusában 372 cégalapítást tettek közzé, azaz a tendencia ellenére egy hajszállal még mindig magasabb a cégalapítások száma, mint a cégtörlési érték. Ez a jelenség továbbra is komoly megkülönböztetője az építőiparnak, más ágazatban nem tapasztalni hasonlót, összágazati szinten a hazai cégszám már évek óta csökkenőben van.

Az Opten - Cégfluktuációs Index (CFI, az adott időszak alatt törölt és alapított cégek számát viszonyítja az időszak elején rendben működőkéhez) májusra vonatkozó értéke átlagosan 14 százalék körül mozgott az építőiparban. Megyei szinten nézve a vizsgált időszak alatt az Opten - CFI Vas, Tolna és Csongrád-Csanád megyékben érte el a legjobb értékeket, míg a legmagasabb fluktuációt Budapest, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye produkálta.