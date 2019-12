Totális bizonytalanságban az Operaház

Most úgy tűnik, hogy jövő februárban nyithat az Eiffel Műhelyház, az Operaház felújításának befejezésére pedig 2021 szeptemberéig várni kell. Továbbra is kérdőjelek övezik a két előadóhely beruházását, amelyek befejezése a korábbi tervekhez képest csúsznak.

Továbbra is bizonytalan, hogy mikor és mennyiből újul meg az Magyar Állami Operaház épülete, és mikor nyithat az Eiffel Műhelyház, vagyis az a raktárközpont, ahol próbákra, sőt előadásokra is lehetőség lesz.

A kormány részéről egyelőre "passzivitás" tapasztalható kívülről nézve: egyelőre annyi bizonyos, hogy az Andrássy úti épület felújításának befejezéséhez egyelőre nem rendeltek hozzá új forrást, az Eiffel-épület befejezésére viszont átcsoportosításokkal teremtettek pénzt. Mindezek fényében legalábbis megkérdőjelezhető az, hogy megnyílik-e jövő februárban az egykori MÁV-csarnokba telepített "opera-kirendeltség", s még inkább kérdéses, hogy 2021-ben felgördülhetnek a függönyök a "nagy" operában. (Az Operaház megnyitásának várható időpontját 2019. januárra, míg az Eiffel Műhelyház hivatalos átadásárát 2019. január 27-ére tervezték.)

Szürrealista történet

Egyelőre nehezen látható, hogy a főváros egyik emblematikus, Ybl Miklós tervezte épülete miért nem készült még el, de ennél is különlegesebb a kőbányai létesítmény helyzete. Az eredeti tervek szerint ugyan mindkettőnek már működnie kellene, de a már késznek tekinthető Eiffel Műhelyház sem nyitotta meg kapuit - erre talán 2020 tavaszán kerülhet erre sor.

A nagyívű és sok elismerést learatott műhelyház koncepció megvalósítása ugyanis már majdnem teljesen befejeződött: a raktárak, műhelyek, próbatermek és maga a színpad már elkészült. Alapvetően az Eiffel Műhelyház megközelítése jelent gondot. A Kőbányai úton - felújításra szoruló - villamospályán ugyan hat vonalnak is van megállója, valamint a közelben van a Kőbánya-felső vasútállomás is, de a későn végződő operaelőadások esetében releváns probléma, hogy közel sincs elegendő parkolóhely a környéken.

A villamosvonalak felújítása, valamint a parkolók létesítése mellett egy újabb érv lehet, hogy az egykori MÁV-épület mellett jönne létre majd az új Közlekedési Múzeum.

Mennyi lesz a végszámla

Nemcsak az átadási időpontok kétségesek egyelőre: azt sem tudni, hogy mekkora lesz a beruházások végszámlája. A legutolsó becslések is több hónappal ezelőttik, akkor az Operaház és az Eiffel Műhelyház együttes beruházási nagyságrendjét minimum 50 milliárd forintra taksálták szakértők. Korábban a hvg.hu arról írt, hogy már 2016-ban 28 milliárdnál járt a teljes projekt költségkerete, 2018-ban viszont a felújítás költségei elérték a 30 milliárd forintot, amellyel a West Hungária Bau Kft., az Épkar Zrt. és a Laki Épületszobrász Zrt. konzorciumát bízták meg (ők videósorozatot is készítenek a munkálatokról.)

Önmagában az Andrássy úti épület rekonstrukciója 21 milliárdos tétel, amelyhez járul még a Hajós utcai üzemház és színpadtechnika 8 milliárdja. (Ez utóbbi egyébként állítólag szinte teljesen elkészült.) Az Eiffel pedig jelenlegi állapotában -vagyis a kiegészítő beruházások nélkül - közel 20 milliárd forintot emésztett fel.

Nagy kérdés azonban nemcsak az, hogy még mennyire van szükség a kőbányai létesítmény biztonságos működéséhez, hanem az is, hogy mennyi kell az Ybl-palota befejezéséhez. Itt ugyanis a becsült 30 milliárd forintos ráfordítás csak az épület állagi, technikai, szerkezeti felújításának kerete. A műemléki restauráció ugyanakkor még el sem kezdődött, és költségei további milliárdokat igényelhetnek.

A már befejeződött bontások során ugyanis rengeteg váratlan feladatra derült fény. Ezek közül csak egy a híres Lotz-freskó kritikus állapota, amellyel csak a közelmúltban szembesültek a szakemberek. Ennek restaurálása újabb sok százmilliós netán milliárdos pluszköltséget is jelenthet. A Királyi lépcsőház helyreállításának ügye is egyelőre kétesélyes: vagy elvégzik a 2021 őszi átadásig, vagy későbbre halasztják ezt.

Még a kormány sem döntött

A kormány eddig hiába vette napirendre többször is az Operaház ügyét, értesüléseink szerint eddig nem határozott a felújítás további menetrendjéről és az ehhez szükséges pluszforrásokról sem. Elképzelhető, hogy a 2021-as átadást is át kell ütemezni majd. Legutoljára annyi derült ki, hogy az operával kapcsolatos épületek kialakítása és felújítása között csoportosított át forrásokat az állam.

Az Opera és a Műhelyház felújításának részleteiről és költségeiről az érintetteket - így legfőképpen a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert - kérdeztük, de "választ" csupán Bárfai-Máger Andrea sajtó főosztályától kaptunk. A pontokba szedett kérdésekre a következő mondatokat írták:

"A kormány a Magyar Állami Operaház felújításához szükséges valamennyi döntését már korábban meghozta. A munkálatok mind az Andrássy úti főépületben, mind a Műhelyházban ütemezetten haladnak. Az opera rajongók és a szakma számára is izgalmas lesz 2020 tavasza, amikor az egykori vasúti járműjavító egyik legszebb épülete, az Eiffel Csarnok a nagyközönség számára is megnyitja a kapuit, hogy az Erkel Színház mellett itt is nagyszerű premierekkel és előadásokkal szórakoztassa a nagyközönséget, az Ybl palota történetének legnagyobb és legátfogóbb megújítása alatt is."