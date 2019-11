Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Tovább fogy az állami ingatlanvagyon - A MÁV is eladta egyik Balaton-parti üdülőjét

Még egy állami üdülővel kevesebb: a MÁV 250 millió forintért eladta lerobbant, de príma elhelyezkedésű üdülőjét Balatonlellén.

Ismeretlen vevőnek sikeresen eladta a MÁV Zrt. az egyik balatoni üdülőjét, az állami vasúttársaság a balatonlellei üdülőjétől szabadult meg 250 millió forintért - derül ki a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. elektronikus aukciós rendszeréből.

Az ingatlan ugyan lerobbant és lakhatatlan állapotban van, így inkább bontani, mint felújítani kellene, de príma az elhelyezkedése, ugyanis mindössze 30 méterre van a Balatontól. Ezen a partszakaszon kizárólag szabadstrand található. Licitálni november 18-20. között lehetett és csak egy ajánlat érkezett, még nem tudni, hogy ki a szerencsés új tulajdonos. A balatonkenesei MÁV-üdülőre viszont nem licitált senki.

A vasúttársaság továbbra is az ország egyik legnagyobb ingatlanvagyonával rendelkezik. Még 2017 áprilisában beszéltek arról, hogy a mintegy ezermilliárd forint értékű vagyont kezelnek, ami 17 ezer épületből és 21 ezer földterületből álló áll. Ez meglehetősen sok pénzbe kerül: az ingatlanok üzemeltetésére és karbantartására (takarítás, köztisztasági költségek, hulladékkezelés, szennyvízkezelés, őrzés, rovar- és rágcsálóirtás, kaszálás, javítások) évente milliárdokat fordít a MÁV, valamint bérbeadással vagy értékesítéssel próbálja hasznosítani, mérsékelt sikerrel.

Nemcsak a MÁV, hanem a Magyar Posta Zrt. is megszabadulna veszteséget termelő vállalati üdülőitől. A Napi.hu írta meg, hogy 2020. január 1-től bezárja debreceni és balatonalmádi üdülőjét is az állami társaság. Azt már lehetett tudni, hogy a vállalat eladja értékes üdülőit, hogy legyen pénze béremelésre, de eddig úgy tűnt, hogy a debreceni és a balatonalmádi üdülő megmarad. A két üdülőben dolgozó alkalmazottakkal ugyanakkor a napokban közölték, hogy január 1-től bezárnak és a munkaviszonyuk is megszűnik.