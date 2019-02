Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Tovább osztogatják olcsón a budapesti üzlethelyiségeket - jutott a fideszes politikusnak is

A Magyar Narancs becslése szerint több üzlethelyiség esetében is a piaci ár ötödét-hatodát fizette ki a budapesti belváros-lipótvárosi önkormányzatnak egy, a Szatmáry Kristóf fideszes parlamenti képviselőhöz köthető cég.

A hetilap szerint a Femina Fodrász Szövetkezet 2016-ban négy helyszínen vásárolt üzlethelyiséget: egyet a Váci utcában, egyet az Irányi utcában és kettőt a Múzeum körút 27. szám alatt. Ezeken a frekventált helyeken jelenleg az 1-1,5 millió forintos négyzetméterár a reális, ehhez képest a fodrász szövetkezet mindössze 119 ezer és 288 ezer forint közötti összeget fizetett, vagyis a számítások szerint a négy üzlethelyiséget 95 millió forintért, nagyjából 41 millió forint kedvezménnyel vásárolták meg.

A Femina Fodrász Szövetkezet ezt követően, 2017 januárjában megalapította a Femina Barbers Kft.-t, és ide kerültek át az ingatlanok. Pár nap múlva az új kft.-be beszállt a Primo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. úgy, hogy a 3 milliós törzstőkéből 2,28 millió forint névértékű üzletrész rögtön a Primóé lett, majd nem sokkal később 25 millió forintért megvették a 720 ezer forintot érő maradék üzletrészt is, így az övüké lett a 400 négyzetméternyi belvárosi ingatlan is - szemlézte az írást a 24.hu.

A 2017 májusi adásvétel időpontjában a Primo tulajdonosa az akkor kereskedelempolitikáért felelős miniszteri biztos, volt BKIK-elnök Szatmáry Kristóf felesége, Simon Beáta volt. Idén januárban azonban Szatmáry is beszállt a felesége mellé, így végső soron az olcsón megszerzett, a hetilap becslése szerint több száz millió, sőt, akár félmilliárd forintot is érő ingatlanok egyik végső tulajdonosa is ő lett - írta a Magyar Narancs.