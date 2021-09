Tüntetések robbantak ki Kínában

Már tüntetések is kirobbantak Kínában a bajba került hatalmas ingatlancég, az Evergrande miatt. Ez lépésre késztetheti Pekinget a rendszerszinten is fontos vállalat ügyében, amelynek bedőlése komoly következményekkel járhatna az ország gazdaságára is.