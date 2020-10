Üdülőeladásban rosszul áll a Magyar Posta

A húszból eddig hat üdülőjét hirdette meg eladásra a Magyar Posta Zrt., amely az ingatlanok eladásából is fedezné a dolgozók béremelését. A fél tucat - jellemzően balatoni - ingatlant összesen 1,03 milliárdért kínálja a cég.

A Magyar Posta Zrt. bezárta az összes üdülőjét, az így felszabaduló ingatlanok többségét pedig értékesíteni akarja - jelentette be október közepén Schamschula György vezérigazgató. A nyaralóhelyek ugyanis leromlott állapotban vannak és éves szinten 100-200 milliós veszteséget termelnek. Tavalyi szakértői becslések szerint az ingatlanvagyon értéke elérheti a tízmilliárd forintot is, a vállalat pedig bevallottan az üdülőeladásokból is fedezné a dolgozók béremelését.

Az állami cég több üdülőjét is már meghirdette, ilyen többek között a balatonkenesei, a fertőrákosi, zamárdi, szigligeti és gárdonyi. A meghirdetett ingatlanok esetében mostanáig nincs lezárt értékesítési pályázat, s megtekinthetők a cég honlapján - közölte a Népszava megkeresésére a Magyar Posta sajtóosztálya.

A napilap gyűjtése alapján a cég húsz, különböző nagyságú és felszereltségű üdülővel és öt, jelenleg is működő postaépületben kialakított nyaralóhellyel rendelkezik, továbbá 22 település postaépületében találhatók vendégszobák.

Fertőrákoson például a mólósoron tavasszal nem jártak sikerrel, így a 197 négyzetméteres pihenőházát a néhány hónappal ezelőtti 59,9 millió helyett már 42,2 millió forintért meg lehet vásárolni. Balatonkenesén lévő üdülőt első körben, fél évvel ezelőtt még 60,9, millióra taksálták, jelenleg viszont már 54,5 millió forintért odaadnák. Zamárdiban 1114 négyzetméteres telken 448 négyzetméter épületet - 11 szoba 38 férőhellyel - kínál a cég 104 millióért, ami 16,9 millióval olcsóbb a tavaszinál. A szigligeti 180 négyzetméteres vendégházat jelenleg 48 millióért hirdetik, a Balatonfüred-Arácson található üdülőt csaknem 300 millióért, míg a siófoki Beszédes sétányon található Postás Üdülőt 485,9 millióért kínálják.