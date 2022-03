A 29 ezer négyzetméter alapterületű, prémium kategóriás, fenntartható technológiákat alkalmazó Pillar irodaház, a környezettudatos LEED minősítő Gold tanúsítványával rendelkezik. A bérbedására 2019-ben az ExxonMObillal kötött megállapodás eredményeként a bérlői igényeket már a fejlesztés korai fázisától érvényesítette a fejlesztő.

A megállapodás a hazai irodapiac történetének legnagyobb előbérleti szerződése volt, amely úgy valósult meg, hogy minden résztvevője teljes mértékben teljesítette vállalásait – idézi a fejlesztő közleménye Gulyás Edét, a GTC Magyarország országigazgatóját.

„A Pillar számunkra több mint egy épület – fűzte hozzá Jeroen Kirschbaum, az ExxonMobil magyarországi vezetője. – Az irodatér kialakítása új típusú munkavégzést tesz lehetővé, ami alkalmazkodik az éppen aktuális feladat típusához. A dizájnban nagy szerepet kaptak a különböző méretű és funkciójú közösségi és együttműködési terek”.

A GTC nem csupán fejlesztőként, hanem ingatlan-vagyongazdálkodóként is jelentős szerepet vállal a hazai ingatlanszektorban. A cég tavaly 310 millió euró értékben fektetett be Magyarországon, ami – a teljes irodapiaci befektetési volument figyelembe véve – 30 százalékos, a hazai befektetőkre szűkítve 40 százalékos részesedés. A Váci úton az elmúlt években megvásárolták az Ericsson és az evosoft épületét – amelyekkel a vállalat elnyerte az Év Tranzakciója díjat –, továbbá a Váci Greens D és a Váci 188 irodaházat is.

Tavaly jóval kevesebb új irodaterületet adtak át a fővárosban, mint a megelőző években: mindössze 45 ezer négyzetméterrel bővült a budapesti állomány. 2022 első hónapjaiban azonban akár kétszer annyi új irodaterület kerülhet piacra, mint az előző évben.

A 4 millió négyzetmétert meghaladó budapesti irodakínálat több mint negyede a Váci úti irodafolyosón található. A CBRE előrejelzése szerint idén mintegy 330 ezer négyzetméter irodaterületet adnak át, de előreláthatóan ennek az állománynak csupán 40 százaléka lesz elérhető az új bérlők részére, a maradék 60 százalékra már előbérleti szerződéseket írtak alá.



Az építési költségek emelkedése miatt több tervezett fejlesztés is késik, ezért 2022 után a szakértők az új kínálat csökkenésére számítanak. Az elmúlt 10 év során a built-to-suit (BTS-) tranzakciók volumene csak a bérleti forgalom egyharmadát tette ki a 10 ezer négyzetméter feletti tranzakciókat vizsgálva, e projektek többsége Budapest déli alpiacain valósult meg.

„Bár a Pillar Irodaház a szó szoros értelmében véve nem klasszikus BTS-projekt, de – mint az eddigi legnagyobb előbérleti tranzakció a budapesti irodapiacon, és egyben mint székházprojekt – egyrészt erősíti a Váci úti irodafolyosó vonzerejét munkáltatói és munkavállalói szempontból, másrészt bizonyítja, hogy szükségesek az olyan prémiumkategóriás fejlesztések, amelyek a bérlő igényeit maximálisan szem előtt tartva épülnek meg” – hangsúlyozta az átadáson P. Kovács Anikó, a CBRE irodaügynökségi igazgatója.

A GTC jövőbeli terveiről Gulyás Ede elmondta, építési engedéllyel rendelkeznek a Centerpoint 3 irodaházukra, a Twins irodaház tervezési fázisban van – ezek együttesen 75 000 négyzetméter irodafejlesztést jelentenek. Ezenfelül a Váci út 173–177. alatti épületeik helyén egy vegyes funkciójú, iroda- és lakásfejlesztés lehetőségeit vizsgálják, mely volumenében megközelíti az említett fejlesztéseket. Stratégiánknak köszönhetően a GTC ma már Magyarország egyik legjelentősebb ingatlanpiaci szereplője - fogalmazott Gulyás Ede.

A négy épülettömbből álló irodaház tervezője a ZDA-Zoboki Építésziroda, generálkivitelezője a KÉSZ Csoport volt,