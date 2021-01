Új épületet terveztet a Fidesz-közeli képző

A kormány által 400 milliárd forintos állami vagyonnal kitömött Mathias Corvinus Collegium (MCC) alapítványa tervpályázatot hirdetett a Somlói úti új főépületének tervezésére.

A tervpályázati felhívást a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány tette közzé az uniós közbeszerzési közlönyben. A pályázat határideje február 16. A pályaművek díjazására és megvételére 12 millió forint fordítható.

Az épület 11 ezer négyzetméteres telken helyezkedik el, a bruttó szintterülete mintegy 20 ezer négyzetméter lesz. Az épületben helyet kap 200 fürdőszobás szoba, 15 darab egyfős apartman, egy konyha, továbbá 20 darab 10 fős, 8 darab 30-40 fős terem, egy 100 fős nagy előadóterem és két speciális oktatóterem is. A lobby, legalább 500 fő befogadására kell, hogy alkalmas legyen.

A bírálóbizottság elnöke Szalai Zoltán főigazgató, társelnök Kálmán Ernő DLA építész, a tagok pedig a következők: Szalay Tihamér építész (Magyar Építész Kamara), Csány Éva építész (I. Kerületi Önkormányzat főépítész), Csóka Balázs DLA építész, Sándor János építész. A bíráló bizottság munkáját szakértők segítik, de nekik nincs szavazati joguk.

Tavaly decemberben csaknem százmilliárd forintot adott a kormány a gazdaságvédelmi alapból a Mathias Corvinus Collegium Alapítványának. A 25 éve létező, magát tehetséggondozónak nevező szakkollégiumot tavaly tavasszal minősítették közvagyont kezelő szervezetté, az év végén még alaptörvényt is módosították miatta, miközben elképesztő vagyonnal tömték ki. E pénzből 35 helyen indítanak a Kárpát-medencében képzéseket tízezer diáknak - mondta a tervekről Lánczi Péter főigazgató-helyettes december végén az RTL Klubnak. A gazdaságvédelmi alapból 2020. augusztusban még "csak" 36 milliárdot kaptak (ezt emelték meg decemberben több mint 94 milliárdra), továbbá megkapták az állam maradék, legalább háromszázmilliárd forint értékű Mol-, illetve Richer-részvénypakettjét, valamint nagy értékű budai ingatlanokat is. A bőkezű állami apanázsból arra is jut, hogy bevásárolják magukat a könyvpiacra.