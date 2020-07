Új fejlemény az albérletpiacon - örülhetnek a diákok

Várhatóan július 23-án hirdetik ki a felsőoktatási intézmények a felvételi ponthatárokat. Ahogy minden évben idén is roham várható az albérletekért az egyetemi hallgatók körében. Az Otthon Centrum (OC) adatai szerint ezen a nyáron a diákok akár 20 százalékkal olcsóbban is találhatnak kiadó lakást.

Izgalmas időszaknak néz elébe a nagyvárosok albérlet-piaca a következő hetekben. Mint minden évben ezrével jelennek meg az albérlet után vadászó egyetemisták, idén azonban kicsit más a helyzet. A járvány hatására alaposan megváltozott az albérletpiac is. A turisztikai célú lakások egy része ugyanis visszatért a hosszú távú bérleti piacra, amely a kínálat bővülését eredményezte, jobb alkupozícióba hozva ezzel a leendő bérlőket, nemcsak az árat, de az elvárható minőséget illetően is.

A hirdetésekben megjelenő díjaknál - a kedvező alkupozíciónak köszönhetőn - négyzetméterenként akár 5-600 forinttal olcsóbban kötöttek bérleti szerződéseket a diákok körében népszerű fővárosi kerületekben (VI., VII., IX., XIII.) - hangsúlyozta Soóki-Tóth Gábor, az OC elemzési vezetője. Különösen a belső kerületekben jelentek meg korábban turistáknak bérbeadott lakások az albérleti piacon, amelyek révén a megszokottnál igényesebb ingatlanok kerültek a kínálatba, immáron nemcsak az árazás, de a lakások minősége terén is erősítve a versenyt

Íme, a bérleti díjak

Ez azt jelenti, hogy a budai oldalon az egy szobás lakásokat 110-140 ezer forintért, kétszobás lakásokat 115-160 ezer forintért, míg az ennél nagyobb, 3-4 szobás lakásokat 150 ezer forinttól lehet bérelni. A pesti belső kerületekben a legtöbb idén kiadott egy szobás lakás a 100-130 ezer forintos tartományban maradt.

A nagyobb, két-három szobás ingatlanok bérleti díja ennél magasabb, 150-200 ezer forint, de az említett ársáv alatt és felett is akadt bérbeadott lakás idén. Azok a diákok, akik vállalják az összeköltözést diáktársaikkal, akár havi 80 ezer forintért bérelhetnek belvárosi lakást a nagyobb egyetemek közelében, míg panellakás bérlése esetében 50 ezer forintból is megoldható a diákok lakhatása- tette hozzá Soóki-Tóth Gábor.

Mi a helyzet vidéken?

A vidéki albérletpiacon 10-20 százalékos az áresés, a kínálati árak és a szerződésekben szereplő díjak között négyzetméterenként mindössze 100-200 forintos különbség tapasztalható. Debrecenben és Szegeden 2020 második negyedévében csökkent a bérbeadásra kínált lakások száma 2019 negyedik negyedévéhez képest, ugyanakkor Győrben közel 15 százalékkal több lakást hirdettek meg az említett időszakban.

Az elemzési vezető elmondta, hogy Debrecen belvárosában 90-130 ezer forintért adtak ki 1-2 szobás lakásokat, ugyanakkor a külső városrészekben már 60 ezer forintért is volt bérbeadó ingatlan. A nagyobb lakások és házak bérlése ennél jóval drágább 4-5 szobás házat 290 - 300 ezer forintért vettek bérbe a népszerű kertvárosi területeken. Szegeden a belvárosban havi 80 ezer forintért is lehet stúdiólakás bérelni, de jellemzően nagyobb, 2-3 szobás ingatlant adtak ki, ezek havonta 130-170 ezer forintért voltak elérhetők idén. Ugyanakkor Miskolcon már 55 ezer forintért is találhatnak a diákok albérletet, de a belvárosi nagyobb lakásokért itt is többet, akár ennek háromszorosát kell fizetni. A dunántúli egyetemvárosok piacán 100 ezer forint alatt nem lehet kis lakást bérelni, Pécsett 110 ezer, Győrben 120 ezer forint az átlagos bérleti díj.