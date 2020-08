Új stadion épül 150 milliárdért - ki találja, kik nyertek?

Az új Puskás stadiont is építő vállalkozói kör húzhatja fel a Rákóczi híd melletti új - a 2023-as atlétikai világbajnokságra készülő - stadiont, nagyságrendileg ugyanannyiért, nettó 150 milliárd forintért. A tervezésre ötmilliárdot, az előkészítésre, bontásra hatmilliárdot már elköltött az állam.

A fővállalkozóként a Puskás Arénát is építő ZÁÉV Építőipari Zrt. és Magyar Építő Zrt. építheti fel a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokságra készülő, negyvenezer férőhelyes stadiont is - vette észre a 24.hu a kivitelezésre vonatkozó meghívásos közbeszerzést lebonyolító BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. ajánlatok elbírálásáról készült összefoglalóját. (A stadion tervezett helyszínként szerepelt a 2024-es budapesti olimpia megrendezéséről szóló pályázatban is.)

Mindent visznek

A ZÁÉV a felcsúti milliárdos Mészáros Lőrinc érdekeltsége, a Magyar Építő pedig Paár Attila győri építőipari nagyvállalkozó WHB-csoportjához tartozik. A szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozói kör sem okoz meglepetést: ott van Mészárosék Mészáros és Mészáros Kft.-je és V-Híd Zrt.-je, valamint a ZÁÉV-leányvállalat Zala-Elektro Épületvillamossági Kft. Mészáros Lőrinc üzlettársa, a jachtot is fenntartó Szíjj László sem marad ki a nagy munkából, egyik cége, a tiszakécskei Hódmezővásárhelyi Útépítő Kft. (Hódút) is alvállalkozó lesz.

A BMSK a ZÁÉV-Magyar Építő páros nettó 150 milliárd forintos ajánlatát választotta ki nyertesnek, ezen kívül csak egy ajánlat érkezett az utolsó ajánlati körben, a magasépítő Strabag MML Kft.-től, nettó 171,8 milliárd forint értékben.

Meghívtak pár céget

A tenderre nem jelentkezhetett bárki, csak akiket meghívott a közbeszerzési eljárásra a BMSK - jegyzi meg cikkében a 24.hu. Az említett két versenyzőn kívül a kiválasztottak között volt az első körben a Swietelsky Magyarország Kft., a soproni Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt., valamint a debreceni Hunép Zrt.