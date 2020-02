Új stadion épül Budapesten - megjelent a kivitelezési tender

Megjelent az új budapesti atlétikai stadion kivitelezésére a közbeszerzési eljárás, a stadionban 14,5 fix és 22,8 ezer mobil lelátós ülőhely lesz. Az aréna a 2023-as atlétikai világbajnokságra készül - összehasonlításképpen: az új Puskás stadion megvalósításának költsége összesen mintegy 160 milliárd forint volt.

A meghívásos közbeszerzési felhívást az ajánlatkérő BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. tette közzé az uniós közbeszerzési közlönyben

A fővárosi önkormányzat tavaly decemberben csak feltételekkel járult hozzá a stadion megépítéséhez. Egy kizárólag atlétikai világverseny lebonyolítására alkalmas stadion helyett nyílt, lakossági tömegsport igények kielégítésére is alkalmas és kulturális események befogadására is képes, hosszú távon fenntartható, a zöld szempontokat maximálisan érvényesítő rekreációs célú közpark (Ferencvárosi Szabadidős és Sportpark) részeként épüljön meg a világbajnokság megrendezésére is alkalmas atlétikai központ, a tisztességes piaci verseny és a legteljesebb átláthatóság biztosítása (valamennyi polgári jogi szerződés megkötést követő közzététele) mellett.

Jogerős az építési engedély

A mostani tenderfelhívás szerint jogerős építési engedély van a stadionra, de arról nem esik szó, hogy ez tartalmazza-e a főváros feltételeit. A felhívás a stadion helyét így határozza meg: északról a Déli összekötő vasúti híd és a Rákóczi híd, keletről a csepeli HÉV, majd a Kvassay közúti híd, a helyi kikötő út, délről a Duna soroksári ága, míg nyugatról a Duna határolja.

A nyertesnek a stadion szerkezetébe 9600 tonna acélt és 30,9 ezer köbméter betont kell beépítenie. Feladata az építészeti, épületgépészeti és épületvillamossági feladatok ellátása. Az atlétikai vb-re készülő stadionban 14 531 fix- és a mobil lelátókon további 22 795 ülőhely lesz. Az acél tetőszerkezet felülete 25 ezer négyzetméteres. Az építési idő 48 hónap. Az ajánlatkérő az eljáráson öt jelentkezővel számol.

Nem pályázhat akárki

A jelentkezőknek referenciaként be kell mutatniuk három olyan sportlétesítmény generálkivitelezésére vonatkozó referenciát, amelyeknek az építése 96 hónappal korábban kezdődött és 60 hónapon belül fejeződött be. A jelentkezőknek az elmúlt három lezárt üzleti évben magasépítési kivitelezésből legalább nettó 70 milliárd forintot árbevételt kellett elérniük. A jelentkezési határidő március 18-án jár le.

Az atlétikai stadion terveit közel ötmilliárd forintért készítette el a Napur Architect Építészeti Iroda Kft