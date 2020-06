Újabb csoport jogosult ökormányzati bérlakásra - Bécsben

Bécsben folyamatosan növekszik a gyermeküket egyedül nevelők száma, így július 1-től az "egyedülálló szülő" kategória is helyet kap a kedvezményes, támogatott bérlakások megigénylésénél.

Egyre többen vannak az osztrák fővárosban, akik gyermeküket egyedül nevelik. Míg 2014-ben 68 ezer egyedülálló szülőről tudtak az osztrák fővárosban, 2018-ra a számuk elérte a 84 ezret. Az egyszülős családok nehezebb anyagi helyzetben vannak, így a lakhatás kérdése is problémássá válhat számukra. A város ezért július 1-től beemeli az egyedülálló szülőket is abba a körbe, akik a város által támogatott lakásokra, illetve önkormányzati bérlakásokra pályázhatnak - derül ki Bécs város kereskedelmi irodájának közleményéből.

Kik jogosultak támogatott lakhatásra?

A 17 évesnél idősebb, osztrák, vagy uniós állampolgársággal rendelkezők, akiknek a jövedelme egy bizonyos szint alatt van - automatikusan jogosultak valamilyen Bécs által támogatott lakhatásra. Akik viszont ezen kívül úgynevezett "alapos indokkal" is alá tudják támasztani lakhatási igényüket, azok már jogosultak a kedvezményesebb önkormányzati bérlakásra is, melyből Bécsben mintegy 220 ezer található.

Alapos indokok:

30 év alatt ha valakinek még nincs saját lakása, esetleg nem bérel, hanem a szüleinél lakik;

ha a jelenlegi lakása túl kicsi és a lakók száma ehhez képest túl sok;



ha valaki 65 év felett olyan lakásban lakik, ahol nincs lift, vagy ahol nincs fürdőszoba és/vagy wc,

ha egy kerekesszékes személy akadálymentesített lakásba költözne.

Ez a lista bővült most ki az egyedülálló szülőséggel. Olyan személy jogosult a támogatásra, aki nem rendelkezik saját tulajdonú, vagy bérelt lakással, és kiskorú gyermeket nevel. Bécs a jövőben épülő támogatott lakásoknál is ügyel majd arra, hogy az egyszülős családoknak is megfelelő és megfizethető otthonuk legyen.