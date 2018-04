Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Újabb földek eladását tervezi az agrártárca

A gazdák földhöz juttatását szolgálja a földterületek tulajdonviszonyainak tisztázása 2018-2022 között; a program költsége mintegy 9,5 milliárd forint - mondta Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter.

Fazekas Sándor egy gazdafórumon az elmúlt nyolc évről szólva elmondta, hogy egy olyan programot indítottak, amelynek révén a gazdák számára könnyebben hozzáférhetővé váltak a mezőgazdasági földterületek. Állami földterületeket hirdettek meg bérbeadásra, és volt egy földértékesítési időszak is. Hasonló célt szolgál az osztatlan földterületek kimérése, szétmérése - mondta a miniszter.

További intézkedésekre is szükség van a gazdák földhöz juttatása érdekében, többek között telekkönyvi, földtörvényt is érintő változásokra. Több tízezer olyan ingatlan található az országban, amelynek különböző okokból tisztázandóak a tulajdoni viszonyai. Ahhoz, hogy hasznosíthatóak legyenek, jogalkotásra is szükség lesz, amelynek zajlik az előkészítése - mondta Fazekas.

Említést tett a mintegy 200 ezer hektárnyi zártkerti, jelenleg nem művelt területekről is.

A kép forrása: Shutterstock.