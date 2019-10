Újabb jó hírt kaptak a lakásfelújítók

Új módosító csomag lépett életbe a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) által közvetített kamatmentes lakossági energiahatékonysági hitelprogramnál október közepétől - írta az MFB közleményére hivatkozva az MTI.

A magánszemélyek, illetve társasházak és lakásszövetkezetek számára elérhetőm európai uniós forrású program rendkívül népszerű, a hitel közép-magyarországi régiónak szánt alprogramjánál a beérkezett igénylések elérték a keretösszeget, a többi régiónak szánt keretre viszont továbbra is lehet pályázni - közölte az MFB.

A lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel jelenleg a legnagyobb program, ami az energetikai szempontból elavult ingatlanok korszerűsítését célozza.

Kitolhatják a befejezési határidőt

Az október 15-től hatályos módosítási csomag alapján a természetes személyeknek, jellemzően a családi házak tulajdonosainak lehetősége nyílik arra, hogy a projekt befejezésének határideje indokolt esetben 3 hónappal kitolódjon.

Biztosítéki könnyítéseket vezettek be az 5 millió forintot elérő vagy meghaladó kölcsönösszeg esetén, az igénylők az eddiginél kedvezőbb fedezeti elvárások mellett, vagy bizonyos feltételek esetén akár tárgyi fedezet nélkül is hitelhez juthatnak.

Valamennyi hiteligénylőt érintő változás, hogy a korábbi 50 százalékról 100 százalékra emelkedik az utófinanszírozás mértéke.

Kisebb munkák is finanszírozhatók társasházaknál

Társasházaknál és lakásszövetkezeteknél a lakásonkénti minimum kölcsönösszeg 500 ezer forintról 250 ezer forintra csökken, tehát kisebb volumenű beruházások, például ablakcserék is finanszírozhatóvá válnak.

Ezeknél a hiteligénylőknél is életbe léptek biztosítéki könnyítések. Az 50-100 millió forint közötti, illetve a lakásonként 1,5-3 millió forint közötti kölcsönösszegnél fedezetként adósságszolgálati zárolt tartalékszámlán 3 havi törlesztőrészletnek megfelelő összeget kell elhelyezni és ennek a kölcsön teljes futamideje alatt rendelkezésre kell állni, egyéb biztosíték nyújtása nem kötelező. Magasabb hitelösszegnél a lakásonkénti 3 millió forintot meghaladó, illetve a teljes kölcsönösszeg 100 millió forintot meghaladó rész minimum 10 százalékára biztosítéknyújtás kötelező.

A könnyítésekre hozott példák között az MFB kiemelte azt is, hogy indokolt esetben 6 hónappal meghosszabbítható a türelmi idő, illetve a projekt befejezésének határideje is. A társasházak, lakásszövetkezetek esetén a felújítási alap is elfogadható, mint a visszafizetés forrása, valamint jogerős közgyűlési határozat nélkül is be lehet adni a hiteligénylést.

Egyéb költség nincs, ígérik

A közlemény szerint a nulla százalékos kamattal igényelhető lakossági energiahatékonysági hitelhez továbbra sem kapcsolódnak egyéb költségek, például kezelési költség vagy az előtörlesztés díja. Az igénylőknek nem kell kamat- és árfolyamkockázattal számolniuk, a futamidő alatt csak a ténylegesen felvett hitelösszeget kell visszafizetni.

A nagyszámú igénylés miatt a közép-magyarországi régió számára elérhető alprogram csaknem 12,5 milliárd forintos kerete már betelt, annak ellenére, hogy korábban a kormány döntése értelmében megemelte a keretösszeget az MFB. A többi régióban igényelhető alprogram esetében is folyamatosan érkeznek az igénylések, itt összesen 105 milliárd forint áll rendelkezésre a magánszemélyek és a társasházak, lakószövetkezetek számára - közölte az MFB.