Újabb, nagy értékű ingatlant kaptak a reformátusok a kormánytól

A kormány több határozatban osztotta tovább a pénzt a Magyar Közlönyben megjelent határozatokban. Jutott sportcsarnokra, uszodára, repülőtérre, és a reformátusok megkapták a volt királyi központi zálogház műemlék épületét is, amit tavasszal vett meg a magyar állam több milliárd forintért.

Legtöbb támogatást a sport kapta. A budapesti Illovszky Rudolf Stadion fejlesztésére eredetileg 4 milliárd forint forintot szánt a kormány, ezt most 7,3 milliárdra emelte.

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) budapesti pályafejlesztési programjának célja - keretprogramként - az amatőr

labdarúgás, a tömegsport és az utánpótlás-nevelés létesítmény-feltételeinek biztosítása Az idei költségvetésből erre 4 milliárd 982 millió forint jut.

A kormány egyetértett azzal, hogy a Magyar Úszó Szövetség pályázatot nyújtson be a FINA rövidpályás úszó világkupa

magyarországi futamának megrendezésére a 2018-2021 közötti időszakra. Erre évente 120 millió forint támogatást hagyott jóvá a kormány.

A Modern Városok Program keretében Szekszárdon egy új, fedett városi uszoda építésére 3 milliárd 280 millió, míg ugyanebben a programban Nagykanizsán egy új, 3000 fő befogadására alkalmas városi multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építésére 8,8 milliárd forintot hagyott jóvá a kormány.

Az Állatorvostudományi Egyetem campusának komplex infrastrukturális fejlesztésének előkészítésére 1 milliárd 384 millió forintot hagyott jóvá a kormány az idei költségvetésből.

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. alaptőke emelésre 4 milliárd 620 millió, az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. szintén tőkeemelésre 366 millió forintot kapott.

A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi helyszíneinek fejlesztése 3,4 milliárd forintot ért.

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége a Szeretetkórház fejlesztésére jövőre 1,2 milliárd, 2019-ben 2,5 milliárd, míg 2020-ban 1 milliárd forint költségvetési támogatáshoz jutott.

A Debreceni Nemzetközi Repülőteret üzemeltető Airport Debrecen Kft. a működtetéshez 236 millió költségvetési támogatáshoz jutott.

Újabb nagy ajándék a reformátusoknak

A budapesti Károlyi-Csekonics palotaegyüttes után (amit az állam a reformáció 500. évfordulója tiszteletére átad és nettó 10,7 milliárd forintért fel is újíttat) újabb épülettel gazdagodhat a református egyház által üzemeltetett Károli Gáspár Református Egyetem. Az intézmény ugyanis ingyenesen megkapja a Budapest IX. kerületében, a Kinizsi utca 12. szám alatt található, állami tulajdonban lévő, egyedileg védett műemlék épületet (képünkön). A felújítás előkészítésére az ajándékot még megtoldotta a kormány 400 millió forinttal is.

A Kinizsi utcai épület a Magyar Királyi Központi Zálogház központja volt, később a BÁV fióktelepeként funkcionált, mígnem 2007-ben megvette a "szállodai szolgáltatásokat" nyújtó Catalonia Hungary Kft. Májusban a Magyar Nemzet hívta fel a figyelmet, hogy a kormány határozata szerint a Lázár János vezette Miniszterelnökség legfeljebb 3,5 milliárd forintért, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. keretéből megvásárolhatja az egykori központi zálogház épületét.

A lap arra is felhívta akkor a figyelmet, hogy a Miniszterelnökség sajátos módon szerezte meg az ingatant: április 7-én egyedi műemléki védettséget adtak a több mint százéves épületnek, amely állami elővásárlási jogot is biztosított Lázár minisztériumának. Erre szükség is volt, mert az épületet birtokló, Catalonia Hungary Kft. arról tájékoztatta a Magyar Nemzetet, hogy már volt egy vevőjelöltjük, akit a tárca így szabályosan megelőzött. Arra kérdésre viszont nem válaszoltak - üzleti titokra hivatkozva -, hogy pontosan mekkora vételárat fizet az állam - írta a lap.

Az év végi költségvetési átcsoportosításokkal 88 milliárd 224 millió forintot kapnak az egyházak, amibő l több mint 65 milliárd a református egyháznak jut.

