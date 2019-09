Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Újabb passzív házat épít Angyalföld

Budapest XIII. kerületében (Angyalföld) a Szent László út 66-68. szám alatti építési telken 60 lakásos passzívházat terveztet az önkormányzat. A nyolc ajánlattevő közül a győri ZIP Architects Kft. nyerte el a tervezést, nettó 48,7 millió forinttal.

A nyílt tender eredményét az ajánlatkérő fővárosi XIII. kerületi önkormányzat tette közzé az uniós közbeszerzési közlönyben.

A nyertes céggel augusztus 16-án kötött szerződést az önkormányzat.

Indult még a tenderen az Építész Kaláka Kft., a Globál Terv Kft., a Guzmics+Kiss Építésziroda Kft., a Perfektum Építész Kft., a TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft., a Zacc Építésziroda Kft., továbbá közös ajánlattevőként a Valid Solution Kft. és a 3C Computers and Communications Consultants Kutató Fejlesztő és Szolgáltató Kft. is.

Múlt héten tette közzé az angyalföldi önkormányzat, hogy egy 35 lakásos passzívházat építtet a Jász utcában, nettó 1 milliárd 994 millió forintért. A kivitelezést két miskolci cég, a Peka Bau 2000 Építőipari, Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., valamint az FK-Raszter Építő Zrt. nyerte el. Elsőként 2014-ben 2,3 milliárd forintból egy 100 lakásos passzívház épült a Reitter Ferenc utca, Zsinór utca, Jász utca és a Fáy utca által határolt tömbben. Az épületet hőszivattyús fűtéssel, gépi szellőztetéssel látták el.

A passzívházakat minősítő német Darmstadt Passivhaus Institu egyik kritériuma, hogy az épület éves fajlagos fűtési energiaigény kisebb legyen, mint 15 kWh/m2év. Ez nagyságrendileg annyi fűtési energiafelhasználást jelent egy 50 négyzetméteres lakásban, mintha egy hajszárítót, vagy porszívót két óráig üzemeltetnénk naponta. A lakók éves fűtésszámlája nem haladja majd meg a 15 ezer forintot. Ez 15-20-szor kevesebb, mint egy hazai, átlagos épületben.

A Kartács utcában pedig egy 23 bérlakásos passzívház készült el 2018-ban, 961 millió forintból. Az ötemeletes épület 23 lakása jellemzően egy- és kétszobás, de mindegyik lakás alapterülete meghaladja a 35 négyzetmétert, az átlagos alapterületük 40-50 négyzetméter. Ezt az épületet is hőszivattyúval fűtik.