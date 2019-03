Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Újra felpörögnek a kilakoltatások?

Sokan számára lehet rossz hír, hogy április 1-jén lejár a kilakoltatási moratórium.

Holnap, április 1-én lejár a kilakoltatási moratórium. Sok bajbajutott család rémálma válhat valóra napokon belül - állapította meg Hegyesi Beáta, a Párbeszéd elnökségi tagja.

Az elmúlt három évben Magyarországon 10 ezer családot lakoltattak ki. Ez azt jelenti, hogy naponta átlagosan 10 kilakoltatásra került sor!.

A Párbeszéd elsőként adott be törvénymódosító javaslatot a kilakoltatások felfüggesztésére, valamint többpárti törvényjavaslatot arra, hogy gyermekes családokat ne lehessen biztos elhelyezés nélkül utcára tenni. Minden alkalommal a válasz az elutasítás volt - fogalmazott az ellenzéki politikus.

A kormány a devizahitelesek problémáját is megoldottként kezeli annak ellenére, hogy újabb és újabb európai bírósági döntések mondják ki a 2014-es törvény alkalmatlanságát, valamint a fogyasztóvédelem elégtelen működését.

Mindezt egy olyan országban, ahol megközelítőleg 3 millió ember él lakhatási szegénységben és évről évre több száz ember fagy meg telente fűtetlen otthonában - tette hozzá Hegyesi Beáta.

A most véget érő kilakoltatási moratórium azt jelentette, hogy 2018. november 15-től tilos volt tartozás miatt bárkit is az utcára tenni. A tilalom már a folyamatban lévő ügyekre is vonatkozott, egyetlen, minősített kivételt az úgynevezett önkényes házfoglalók jelentették.

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar összesített adatai alapján 3212 ingatlankiürítés történt tavaly Magyarországon, ez a szám alig maradt el az egy évvel korában regisztrált - rekordot jelentő - 3636 kilakoltatástól (míg a 2016-os szám mintegy 3100 volt). Ráadásul tavaly egy hónappal meghosszabbították a téli kilakoltatási moratóriumot, így nem áprilistól (amikor is országgyűlési választást tartottak), hanem májustól lehetett ismét családokat az utcára tenni.