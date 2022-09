Valószínűleg télen csak az uszodák fele nyit majd ki, a létesítmények másik felénél a fenntartók ezután hoznak döntést - mondta Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) elnöke a szervezet elnökségi ülésén. A MÚSZ egy útmutatót állít össze az uszodák üzemeltetőinek arról, hogy melyek azok a legfontosabb lépések, amikkel jelentősen csökkenthető az energiafelhasználás anélkül, hogy az a sportolás minőségének romlását eredményezné.

Wladár Sándor arra figyelmeztetett, hogy miközben az magyar úszó eredmények elsőrangúak, a következő időszak rendkívül nehéznek ígérkezik. A magyar sport a rendszerváltás óta a legnagyobb kihívása előtt áll az energiaárak miatt.

A cápakorosztály lemorzsolódik



Rengeteget kell dolgozni és lobbizni, hogy az uszodák nyitva maradjanak - közölte a MÚSZ elnöke. Wladár Sándor szerint már a Covid-lezárások miatt a cápakorosztályban (10-11 évesek a szerk.) harmadannyi versenyző maradt, mint a megelőző években – ha most is hasonló helyzet alakulna ki, az hosszútávon beláthatatlan károkat okozna a magyar úszósportnak.

Wladár Sándor arról is beszélt, hogy az edzőtáborozás, versenyeztetés területén is újfajta támogatási rendszert alakítanak ki, mert a repülőjegyárak, a szállásköltségek is az egekben vannak.

Kiemelte:

a három fő világverseny, Róma, Lima és Seychelles több mint százmillió forintba került a MÚSZ-nak.

Többek között arról is döntöttek, hogy csak egy minicsapat vesz részt majd decemberben a melbourne-i rövidpályás világbajnokságon.

Török Enikő, a MÚSZ sportszakmai csoportjának vezetője szerint folyamatos az egyeztetés a sportállamtitkársággal, a régióvezetőkkel, illetve a Magyar Vízilabda Szövetséggel – a cél az, hogy a régióközpontok uszodái nyitva maradjanak és a klubokban folyó szakmai munka se szenvedjen kárt, valamint az Úszó Nemzet Programban érintett gyermekek úszásoktatása se szakadjon félbe.