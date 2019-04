Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Váratlan helyeken is kilőhetnek az ingatlanárak

Akár további 30-50 százalékkal is megemelheti egy új metrószakasz építése a vonzáskörzetében található ingatlanok értékét más városrészekhez viszonyítva - derül ki az Otthon Centrum (OC) elemzéséből.

A közelmúltban bejelentett Budapesti Mobilitási Terv 2030 többek között az M1 és M3 metróvonalak meghosszabbítására vonatkozó terveket is tartalmazza: megvalósulásuk esetén nem csupán Zugló és Káposztásmegyer elérhetősége javul, de már most számítani lehet vonzáskörzetben található ingatlanok felértékelődésére.

Az M4 metró építésénél is hasonló folyamat ment végbe: a fővárosi téglalakások esetében 2014 óta bekövetkezett 200 százalékos drágulás az új metróvonal által érintett területek esetében helyenként két és félszeres áremelkedést jelentett.

Már az átadást megelőzően is érezhető egy tervezett beruházás hatása: az adott területre irányuló növekvő érdeklődés következtében a tudatosabb eladók beárazzák a fejlesztések várható kedvező hatását. Néhányan azonban inkább kivárnak, szűkítve ezzel az aktuális kínálatot, amely szintén növeli az ingatlanok árát, valamint csökkenti az értékesítési időt.

Egy hasznos infrastrukturális beruházás az ingatlanok többségére, típustól függetlenül kedvező hatással van. Az egyetlen kivétel, ha a megvalósuló fejlesztés hatására növekszik a zajártalom, például az ingatlan alatt robog el az új villamos, rontva ezzel az ott lakók életminőségét és csökkentve a felértékelődés mértékét - véli Soóki-Tóth Gábor, az OC elemzési vezetője. Egy fejlesztés számos más beruházást is a környékre vonzhat, amire kiváló példa az éppen épülő 1-es villamos utolsó szakasza, hiszen a villamos kelenföldi végállomásánál új bevásárló központ épül, amely tovább növeli az Etele tér vonzerejét.

Nagy nyereség lesz a főváros számára az M1-es metró északi meghosszabbítása, amely Zugló számára biztosít majd kényelmesebb belvárosba jutást. Csepelen az új Duna-híd épülése miatt jelentős ingatlanpiaci fellendülésre számítanak a szakértők, ez nem csupán az ingatlanok felértékelődésében, hanem a beépítetlen területeket kihasználó, újonnan induló beruházásokban is tetten érhető lesz. A budai oldalon a III. kerületben a Bécsi út mentén dinamikusan bővülő lakóterületek elérhetőségét javítja majd a külső bécsi úti villamosvonal kiépítése, míg a Műegyetem rakparton, a Kopaszi gátig közlekedő Fonódó II. villamos az itt megépült irodapark, campus és a BudaPart fejlesztési terület számára jelentős fejlesztés.

Akad azonban olyan fejlesztés is, amelynek elvitathatatlan pozitív hatásai mellett negatív oldala is megmutatkozik. Példa erre az M2-es metró és H8-H9-es hévek összekötése: ugyan a térségben lakók számára a fejlesztés rendkívül hasznos lenne, azonban az Örs vezér tér csomópont jellege csökkenne (az átszálló utasok számának visszaesése miatt), amely akár a kereskedelemi forgalmat is mérsékelheti. Hasonló folyamat menne végbe az M3 metró északi meghosszabbítása esetén: Káposztásmegyer ellátottsága javulna miközben Újpest-központ csomópont jellege jelentősen mérséklődne.