Varga Judit csokkal újította fel a balatoni házát

Varga Judit igazságügyi miniszternek és férjének nem csak budapesti, hanem egy közel 200 négyzetméteres balatoni háza is van, ami hivatalosan nem nyaraló, azt családi otthonteremtési kedvezménnyel (csok) újították fel - tudta meg a Telex. A felújítás olyan jó sikerült, hogy a Szép Házak magazin is bemutatta az ingatlant.

Varga Judit miniszter és férje 2019 decemberében egy budai társasházban - mintegy 270 négyzetméteren - két lakást és egy garázst vásárolt 200 millió forintért, amit 192 milliós hitel segítségével vásároltak meg - írta meg a Blikk kedden. A hitel nagy részét azóta törlesztették a férj egy belvárosi ingatlanának eladásából és a megtakarításaikból - közölte az igazságügyi tárca a lappal.

A Telex.hu szerdán arról írt, hogy Varga Judit vagyonnyilatkozata szerint egy balatonhenyei, több mint 2100 négyzetméteres telken egy 195 négyzetméter alapterületű házban is felerészben tulajdonos, aminek felújításához tízmillió forintos csok-támogatást vettek igénybe (három gyereke van a miniszternek). A felújított, "népies külsejű, belül provance-i és vintage stílusú bútorokkal berendezett" kőházat a Szép Házak magazin 2019-ben be is mutatta, több fotót is közöltek róla.

A portál az ingatlan tulajdoni lapjára hivatkozva arról is ír, hogy arra Vargáék családi otthonteremtési kedvezményt igényeltek az UniCredit bankon keresztül a magyar államtól; 2017 októberében jegyezték be a 10 millió forintos támogatást. A csokot nyaralóra nem lehet igénybe venni. A vagyonnyilatkozat szerint Vargáék balatonhenyei háza nem nyaraló, hanem családi ház - írta a Telex.