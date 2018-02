Végleg eltűnik Budapest egyik legrondább hotele

Lebontják a magára hagyott és totálisan lepusztult, XII. kerületi Hotel Olimpiát - szúrta ki a kerületi lap hírét a 24.hu.

Véget ért a kisajátítási eljárás, január 30-án az önkormányzat birtokba vette a területet, így kezdődhet az 1972-ben épült szálloda bontása, majd a terület fejlesztése, a hotel helyén park épül - olvasható a portál cikkében.

Pokorni László kerületi polgármester a kerületi lapnak azt mondta, a 2015-ös népszavazáson a bontásra is igent mondtak az emberek, úgyhogy most a hegygerinc e részét is visszaadják a kirándulóknak. Az autóforgalmat is elterelik majd.

Képünk forrása: MTI Fotó/Kovács Tamás

Csatlakozz az év legdinamikusabban fejlődő hálózatához,

nyiss SMART Ingatlan irodát!