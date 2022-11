A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) közzétette a honlapján, hogy mely cég vásárolta meg azt a Vérhalom téri villát, amelyben néhai Göncz Árpád köztársasági elnök és felesége is lakott (Budapest, II. kerület, Vérhalom tér 7/b szám alatt), valamint a villa mögött, a Pentelei Molnár utca 6. alatti "iroda, raktár, garázs" besorolású ingatlant, összesen nettó 1,186 milliárd forintért.

A vevő a saját ingatlan üzemeltetésével és bérbe adásával, valamint adásvételével foglalkozó, budapesti székhelyű Flovestor Passage Kft., amellyel az MNV november 14-én kötött szerződést.

A Vérhalom téri kétszintes villáért az MNV árverésein ritkán látott licitharc alakult ki, hisz a 496,8 millió forint kikiáltási árról - ahogy arról elsőként a 444.hu beszámolt - 833,8 millió forintig ment fel a nyertes, végső ár. A nemzeti vagyonkezelő honlapjáról most az is kiderült, hogy a nyertes Flovestor Passage megvette a villa mögött álló, a Pentelei Molnár utca 6. szám alatt álló, az MNV nyilvántartása szerint "iroda, raktár, garázs" ingatlant is, áfa nélkül 352,7 millió forintért.

Ki a vevő?

Lapunk a Flovestor Passage cégjegyzékben megadott email-címére küldött levélben érdeklődött az ügyvezetőktől, hogy milyen hasznosítást terveznek a budai ingatlanokkal, egyelőre, várjuk a válaszukat.

A Flovestor Passage Kft. többségi tulajdonos a Nagy-Britanniában bejegyzett Flovestor Limited, amelynek jelentős befolyással rendelkező tagja Florian Wilhelm Albrecht (aki a cégadatok szerint egy monacói címmel rendelkező német), és aki a Flovestor Passage Kft. cégjegyzésre jogosult tagja is. A kft. egyik ügyvezetője a budapesti lakcímmel rendelkező Albrecht Benedikt Florian is, valamint a kft. kisebbségi tulajdonosa a szintén budapesti lakcímmel rendelkező Albrecht Lukász Flórian (ők az előbb említettel apa-fiú kapcsolatban lehetnek a cégadatok alapján.)

A Flovestor Limited székhelye az Egyesült Királyságban, a Kent megyei Chatham kikötővárosban, a Medway folyó torkolatánál, egy toronyházban van bejegyezve.

A cégadatok szerint Albrechték több magyarországi vállalkozásban voltak, vagy jelenleg is érdekeltek.

Többek közt a saját tulajdonú ingatlan adásvételével és épületépítési projekt szervezésével foglalkozó Flovestor Balaton Kft. nevű cégük 2019-ben dubaji tulajdonoshoz került, majd végelszámolással megszűnt. Ennek 2018-ban alapított leánycége, a Flovestor Balaton Project Kft. 2019-ben a ReoCo Value Added Ingatlanalaphoz került (amely az Indotek-Investments Alapkezelő Zrt.-n keresztül Jellinek Dániel milliárdos üzletemberhez köthető), ekkor a cég mérlegében 945 millió forint tárgyi eszközérték volt a feltüntetve. Majd 2021-ban a Flovestor Balaton Projectnek négy új tulajdonosa lett, köztük két Körtvélyessy László András tulajdonában lévő cég (az egyik a többségi szavazati joggal rendelkező Octodomus Béta Ingatlanfejlesztő Kft.), és Medvegy Miklós Nuvolatrend Kft.-je.

Körtvélyessy számos cégben érdekelt, a neve 2011-ben került be a sajtóba, amikor Matolcsy György gazdasági miniszterként kinevezte a Szép-kártya kibocsátásával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztossá, majd 2012-ben - a tervek szerint olcsó lakossági szolgáltatásokat nyújtó - Webbank megalapításával kapcsolatos miniszteri biztossá (ebből végül kiszállt az állam). A Webbank Zrt. vezérigazgatója Medvegy Miklós volt.

Hasonló utat járt be a Flovestor Villapark Kft. is, amely 2019-ben dubaji tulajdonoshoz került, majd 2020-ban végelszámolással megszűnt. Ennek 2018-ban alapított leányvállalata, a Flovestor Lake Projekt Kft. a fent említett ingatlanalapon keresztül 2021-ben a Körtvélyessy- és Medvegy-cégekhez került. Az ingatlanfejlesztéssel foglalkozó cég pénzeszközei meghaladták az egymilliárd forintot a 2020-as mérlegében; 2021-ben az üzleti évet 1,2 milliárdos árbevétellel és egymilliárdos adózott eredménnyel zárta. Hogy hol fejlesztenek ingatlanokat, nem derül ki a beszámolóból.