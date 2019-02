Vérre menő harc kezdődött New Yorkban

Egész pályás letámadást hirdetett New York polgármestere az Airbnb keresztül folytatott illegális hotelüzlet ellen. A most perbe fogott vállalkozó 130 apartment adott ki és ezzel 20 millió dollárt vágott zsebre tavaly.

Los Angeles, Amszterdam, Párizs és Vancouver után New York is harcot hirdetett az illegális szálláskiadók ellen. A közelmúltban indított per részleteiről a The New York Times számolt be, s egyben adott látleletet az iparág ottani visszás helyzetéről. Bár az Airbnb ugyan a New Yorkban nincs betiltva, de érvényben van egy olyan szabályozás, ami szerint 30 napnál rövidebb időre nem szabad bérbe adni lakásokat. Most azonban kiderült, hogy mikén lehet ezt a korlátozást kijátszani.

Egy üzletember - mondjuk - havi 3225 dollárért kibérel egy lakást, akár több évre. Az Airbnb oldalán ezt már, mint egy ottani lakos apartmanját hirdeti meg - éjszakánként (méltányosnak számító) 250 dolláros áron. Az egyfajta hotelt üzemeltető vállalkozó két hét alatt megkeresi a bérleti díjat - a második két hét pedig már a profitról szól. Márpedig New York turisztikai piaca évente dönti a rekordokat.

A város polgármesteri hivatal adatai szerint eddig 18 cég specializálódott az Airbnb üzletre - és mind egy címre voltak bejelentve. A hivatal adatai szerint 35 épületben működtettek így szállást, amelyet csak tavaly 55 ezer vendégéjszakát jelentettek.

A mostani ügyben egy Max Beckman nevű üzletembert perelnek, akinek vélhetően erős üzleti érdekei vannak a gyanús másik 17 cégben is. Az üzletember 2012-ben kezdte az Airbnb-n keresztül kiadni a lakásokat, és 2015 óta csakis ezzel foglalkozik - lakásai pedig Manhattan legtrendibb részein találhatóak. A szolgáltatással nem volt gond, mert a szálláskiadó portál visszajelzései szerint a vendégek elégedettek voltak - az éjszaka felcsöngetett szomszédok már kevésbé.

Egymás után a hatodik rekordévét zárta a Nagy alma turizmusa. Tavaly majd' 63 millióan látogatták meg New Yorkot - közülük 13,3 millió külföldi. A NYC & Co. adatai szerint tavaly 45 hotelt nyitottak meg, összesen 7700 szobával. Jelenleg 169 hotel építése folyik, 30 ezer új szobával. A legdrágábban eladott szálloda tavaly a W New York volt - ilyen lesz állítólag a budapesti Operával átellenben levő egykori Balettintézet épületében -, amelyet 190 millió dollárért adtak el.