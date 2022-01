A kormány egyetért azzal, hogy az állam éljen az elővásárlási jogával Budapest XII. kerületében, a Szilassy út 3. szám alatti ingatlanra vonatkozóan. A Duna-Ipoly Nemzeti Park igazgatósága és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) közös nyilatkozatban élnek az elővásárlási joggal azzal, hogy az MNV állja a költségeket és az ingatlan az MNV tulajdonosi joggyakorlása alá kerül - derül ki a Magyar Közlönyből.

Ennek finanszírozására legfeljebb 508 millió forintot kell biztosítania a pénzügyminiszternek a 2022-es központi költségvetésben.

A kormány egyetért azzal is, hogy az ingatlan a műemléki megújítását követően köztulajdonban, közösségi célú hasznosításban és használatban maradjon. A közösségi célú hasznosításról a Miniszterelnökséget vezető miniszternek és a hegyvidéki önkormányzat polgármesterének kell egyeztetnie.

A villa eladója a fővárosi önkormányzat, amelynek nincs forrása a leromlott állapotú épület és terület rendbe tételére. Az állam az elővásárlási jogával élve egy magánszemély vásárlót előz be. "Az Istenszeme fogadó 2016 óta szerepelt az értékesítésre szánt fővárosi ingatlanok között, vagyis az előző városvezetésnek ugyanez volt vele a szándéka" - közölte korábban a fővárosi vagyonkezelő BFVK Zrt. a Válasz Online érdeklődésére. Hasznosítására gazdaságosan, piaci feltételekkel nem látott módot a vagyonkezelő, miközben a fenntartás üres állapotban is költségeket jelent.

Az egykori Haggenmacher-villa, illetve Istenszeme fogadó néven ismert épület és telek megvásárlásáról Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség budapesti fejlesztésekért felelős államtitkára, a Fidesz XII. kerületi országgyűlési képviselő-jelölte is beszámolt a Facebook-oldalán. Többek között arról írt, hogy - speciel erre - a műemléki épületre még azt is határozatba foglalta a kormány, hogy később sem lehet üzleti alapon értékesíteni.

"A hajdani fogadóban még Kossuth Lajos is megfordult, ma tábla őrzi az emlékét. A villa parkjában egy tengerszem – az Istenszeme forrás által táplált tavacska – is volt, amelyben fürödni is lehetett, sőt, télen a befagyott tóra jártak korcsolyázni a környékbeliek. A kis tó mára sajnos elmocsarasodott, kiszáradt. A hatalmas és egykor gyönyörű parkot Haggenmacher Károly, a klasszicista villa volt tulajdonosa építtette – ebben az időben ültették a tó partjára a gesztenyefákat is" - írta Fürjes.