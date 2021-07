A Magyar Nemzeti Bank (MNB) régiós szinten is élen kíván járni a zöld gazdasági programok támogatásában. A visegrádi országok jegybankárainak csütörtökön megrendezett konferenciáján is az derült ki, az MNB a legkeményebb vonalat képviseli, ha a klímaváltozás ügyéről van szó, szemben a többi régiós jegybankkal, amelyek inkább a kormányzati feladatok közé sorolnák a környezetvédelem és karbonkibocsátás problémáját.

A legújabb MNB-s fejlemény ebben az ügyben a zöld lakáshitel-program, amelyet Matolcsy György jegybankelnök már néhány héttel ezelőtt bejelentett azzal, hogy ezt váltja majd fel a korábbi Növekedési Hitelprogramokat, a monetáris tanács pedig a múlt héten hagyta jóvá a részleteit. A program októberben indul 200 milliárd forintos keretösszeggel. Az MNB ezúttal is 0 százalékos kamat mellett biztosít majd refinanszírozási forrást a hitelintézeteknek, amelyet azok legfeljebb 2,5 százalékos, a futamidő végéig rögzített ügyleti kamat mellett hitelezhetnek tovább a lakossági ügyfeleknek. A program keretében magas energiahatékonyságú új lakások, családi házak építésére, illetve vásárlására nyújtható hitel, legfeljebb 70 millió forint összegben és maximum 25 éves futamidővel.

QP | Quality Placement

Az első program befuccsolt

A jegybanknak korábban is volt már olyan próbálkozása, hogy zöld lakáshitelek nyújtására ösztönözze a bankokat, ez azonban eredménytelen lett. A 2019 decemberében indított programban az MNB tőkekedvezmény adott volna a bankok számára, ha legalább BB-s energetikai besorolású ingatlanokat hiteleznek némi kamatkedvezménnyel. A hitelintézetek hajlottak is volna arra, hogy az energiatakarékos adósoknak kedvezményt adjanak, de a jegybanki programnak megfelelő hitel mégsem indult el a gyakorlatban sehol sem.

Sok banknál vizsgálták a lehetőséget, de aztán lemondtak a termékfejlesztésről, amely 0,3 százalékpontos kamatkedvezményt várt volna el a zöldebb lakáshiteleknél. Az egyik oka ennek az lehetett, hogy a BB-s besorolású ingatlanok ritkák voltak, a legtöbb új lakás CC-s energetikai minősítéssel rendelkezett. Néhány banknál volt a palettán öko-hitel a környezetbarát ingatlanokra, de ezek saját fejlesztésű konstrukciók voltak, nem az MNB elvárásaihoz igazodtak.

Az új program viszont sikeres lehet. Ezúttal ugyanis a Napi.hu által megkérdezett bankok már nem csupán annyit mondtak a programról, hogy "vizsgálják a lehetőséget", hanem konkrétan kijelentették: részt kívánnak venni benne. "Az UniCredit Bank az MNB által a múlt héten meghirdetett Zöld Otthon Programban is rész kíván venni, hogy a hosszú távú környezeti fenntarthatósági szempontok kifejezett érvényesítése mellett kínálhasson további kedvező finanszírozási lehetőséget ügyfelei számára. A 2021 októberében induló programmal kapcsolatos üzleti tervezést és előkészületeket elkezdtük, de a folyamatnak természetesen még nagyon az elején járunk" - közölte például az UniCredit.

Háromezer hiteligénylőnek jut majd

Ugyanez a helyzet a Gránit Banknál, az MKB-nál, a Budapest Banknál, a Takarékbanknál, az OTP-nél, a K&H-nál, a Raiffeisen is tervezi a részvételt, és a CIB is vizsgálja a lehetőségét. Mindegyik bank októberben indulna is az új konstrukcióval, amely tekintettel arra, hogy 200 millió forint a keretösszege, és maximum 70 millió forintot lehet egy szerződés keretében folyósítani, a becslések szerint mintegy 3000 lakáshitelre lehet elegendő.

A Gránit Bank szakértői szerint a legalább BB-s energetikai besorolású ingatlanoknál a hiteligények jelentős részét ebből a forrásból fedezik majd. Ha rohamosan nő majd az ilyen ingatlanok száma a piacon, akkor gyorsan ki is merülhet a keret.

A hazai új lakás piacon már ma körülbelül minden második lakóingatlan energetikai hatékonysági mutatója eléri a legalább BB-s szintet. Ugyanakkor azoknak az épületeknek, amelyek 2022. június 30. után szereznek használatbavételi engedélyt, kötelezően teljesíteniük kell a közel nulla energiaigényű épületek energiahatékonysági előírásait, azaz legalább BB minősítést kell kapniuk. "Ezeket a szempontokat figyelembe véve, illetve az új lakás céljára nyújtott lakáshitelek éves volumenét tekintve – amely a teljes lakáshitel kihelyezés hozzávetőlegesen 15 százalékát tesz ki – a programban megjelölt 200 milliárd forint keretösszeg várhatóan 1-1,5 év alatt kihelyezhető lesz a bankok által - prognosztizálják a Budapest Bank szakértői.

A K&H-nál is azt látják, a teljes lakáshitel piac, mintegy 15-20 százalékát teszik ki az új lakás vásárlásra és új építésre nyújtott hitelek. Ez alapján a prognózisuk szerint a következő egy évre valószínűleg elegendő lesz az MNB által meghirdetett 200 milliárdos keret. A Budapest Banknál egyébként tervezték a zöld lakáshitelek bevezetését az idei év második felében, de a tervet felülírta az MNB által meghirdetett program, inkább abban vesznek részt.

A zöld jelzáloglevelek is hamarosan piacra kerülnek

A másik MNB-s újdonság egy eszközvásárlási program lesz, amelynek keretében a jegybank zöld jelzálogleveleket vásárolna a kibocsátó jelzálogbankoktól. A keret itt is 200 milliárd forint, és a hazai jelzálogbankok részt fognak venni benne az eddigi visszajelzések alapján.

"Az MNB bejelentése a zöld jelzáloglevél-programjáról nem érte meglepetésként a piacot, a jegybank tulajdonképpen az előző program felfüggesztésekor, 2020 végén jelezte, hogy a jövőben a zöld célokat is támogatni kívánja az eszközvásárlási programjai keretében. Ezt nagyon fontos pozitív lépésnek értékeljük, ezzel egyértelművé vált, hogy az európai tőkepiaci szereplőkhöz hasonlóan a magyarországi befektetők számára is megjelenik a figyelembe vett szempontok között a környezet védelme" - közölte az OTP a Napi.hu-val.

Az OTP Jelzálogbank már tavaly megkezdte a felkészülést zöld jelzáloglevelek kibocsátására, ami jól illeszkedik a bankcsoport esg-stratégiájába (environmental, social, government - vagyis környezetvédelmi, társadalmi és irányítási). "Célunk, hogy szakosított hitelintézetként a saját eszközeinkkel mi is hozzájáruljunk a klímavédelemhez. Részt kívánunk venni az MNB programjában, a bejelentést követően várjuk a részletes feltételek közzétételét" - tette hozzá az OTP.

A Takarék Jelzálogbank, amely a Magyar Bankholding jelzálogbankjaként működik majd tovább, mindenképpen tervezi a részvételt, bár a kibocsátás idejét és volumenét még nem tudták megmondani. A Budapest Bank és az MKB várhatóan a Takarék Jelzálogbankkal közösen tud majd részt venni a programban. A K&H is még az idei évben szeretne részt venni a programban, amint az összes feltétel tisztázott lesz.