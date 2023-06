Kanadában idén legalább 75 ezer hektár égett le országszerte, és az erdőtüzek szezonja egész nyáron tarthat. A Kanadában tomboló erdőtüzekből származó füst pénteken elérte Norvégiát, hétfőn pedig Nagy-Britanniát és a kutatók szerint, a műholdfelvételek alapján a füstfelhő a következő napokban Európa egyes részeire is átterjed majd és a légkör felső szintjén marad.

Mivel a füst nagy magasságban jut be a légkörbe, hosszabb ideig képes elhúzódni és nagy távolságokat megtenni.

A hónap elején a futótűz füstje veszélyes narancssárga ködbe borította New York városát. Azt tanácsolták a metropolisz lakosságának, hogy lehetőleg maradjanak a négy fal között.

– figyelmeztetett Kathy Hochul New York-i kormányzó. Az amerikai hatóságok mindenkit arra kértek, hogy maradjanak zárt térben, és viseljenek maszkot.

Ezek után joggal adódhat a kérdés, hogy Európában is kialakulhat-e olyan narancssárga égbolt és szennyező levegő a füst miatt, mint amit New Yorkban tapasztaltak. Milyen hatással lesz a kanadai erdőtüzek füstje kontinensünk levegőjének minőségére?

Szakértők szerint Európában a hatások nem lesznek ugyanazok. A füst a lakosság levegőminőségének jelentős romlásához nem vezet, mivel a légkör felső rétegeiben marad, ugyanakkor az égboltunkon festői változások várhatók.

– – számolt be róla az Euronews.

When the smoke from the forest fires in Canada reaches Norway, senior scientist @Nick_Evangeliou says we may be able to see some haze or smell smoke. Senior scientist @EckhardtSabine has made a simulation showing how the smoke moves through the atmosphere:https://t.co/YguzogMH3c