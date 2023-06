Idén nyártól Orlando Bloom a Staropramen, a világ első számú prágai sörének új márkanagykövete

– jelentette be a Molson Coors Beverage Company.

Bloom, aki legközelebb a Sony Pictures augusztus 11-én megjelenő Gran Turismo című és az A24 Varázslók! című filmjeiben lesz látható, idén az új Staropramen tévéreklámban is szerepel. Emellett hamarosan elkezdi a The Cut című bokszolóról szóló thriller forgatását is.

Az új televíziós spot és a támogató ATL-, média- és közösségi média-tevékenység a prágai sör 150 éves történetére összpontosít.

Az új reklám a cseh fővárosban játszódik, ahol a Karib-tenger kalózai, a Mennyei királyság és A hobbit sztárja több évig ott élt és dolgozott. A filmben Bloom bejárja a város néhány ikonikus helyszínét, a napsütötte teraszoktól a földalatti alagutakig, majd a Staropramen sörfőzdében megpróbálja felfedezni Prága leghíresebb sörének titkait.

Beleszerettem Prágába, amikor néhány évig ott éltem és dolgoztam. Csodálatos város, tele csodálatos emberekkel, de a sörök terén nehéz a kedvükben járni

– mondta az együttműködésről a világsztár.