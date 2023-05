„Június 4-én 14 órakor gyertek ki városaitok főterére, bárhol is vagytok, bármilyen országban is vagytok, gyertek ki, hogy támogassátok Navalnijt!” – áll a támogatók közleményében. Az ellenzéki politikus csapata támogatást ígért azoknak, akik kijönnek az oroszországi gyűlésekre.

Hálásak vagyunk mindenkinek, aki részt vesz ezen, és különösen azoknak, akik ki mernek menni az utcára Oroszországban. Mint mindig, most is készek vagyunk jogi támogatást nyújtani és bírságot fizetni mindenkinek, akinek erre szüksége lesz

– írják közleményben.

Alekszej Navalnij 2021. január 17. óta van börtönben. Ekkor vették őrizetbe, miután visszatért hazájába Németországból, ahol novicsokkal történt megmérgezése után kezelték. 2022 nyara óta a Vlagyimir megyei Melekhovo faluban lévő 6. számú büntetőtelepen tartják fogva.

Navalnijt augusztus óta 15 alkalommal küldték magánzárkába, és több mint 150 napot töltött a büntetőcellában.

A politikus 2022 októberében értesült arról, hogy újabb büntetőeljárás indult ellene: szélsőséges mozgalom szervezésével és finanszírozásával vádolják, amiért akár 30 év börtön is várhat rá. Ezenkívül Navalnij úgy véli, hogy a terrorizmus vádját is készítik már ellene, ami miatt akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphat.

Putyin beszédei teljes hangerőn üvöltenek

A vlagyimiri 6-os számú telepen épp börtönbüntetését töltő ellenzéki üzent a börtönből. Az orosz ellenzéki, akit 2021 januárjában száműztek a rácsok mögé, hivatalos Telegram-csatornáján azt üzente, hogy büntetésből kell hallgatnia Putyin-elnök beszédeit.

„Egészen pontosan azokat a beszédeket és felszólalásokat játssza a börtönrádió, amelyeket Vlagyimir Putyin elnök Ukrajna megtámadása óta tartott. Ugyan a cellában ki lehet kapcsolni a rádiót, ezzel gyakorlatilag esélyünk sincs, mert a börtönfolyosón végig hangszórók lógnak, amelyekből olyan hangerővel szól Putyin, hogy nincs menekvés” – részletezte a börtönállapotokat Alekszej Navalnij.