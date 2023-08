Alex Soros a Politicón írt véleménycikket, kiemelve, hogy meglepő módon egy magyar kormánytisztviselőnek igaza volt, amikor szkeptikusan nyilatkozott a médiajelentésekről. Ez nem a finanszírozás szintjéről szól, hanem a prioritásokról, mivel a finanszírozás fókusza ismét a kontinens keleti részére tolódik.

„Nem lehet kétséges, hogy továbbra is támogatni fogjuk alapítványunkat Ukrajnában. Büszkék vagyunk arra, hogy az általa 2014 óta több mint 250 millió dollárral támogatott civil társadalmi csoportok hálózata olyan fontos szerepet játszott Kijev ellenálló képességében Oroszország borzalmas agressziós háborújával szemben” – írja a Nyílt Társadalom Alapítványok új elnöke.

Mint rámutat, szó sincs arról, hogy az alapítvány vagy akár Soros hátat fordítana a kontinensnek. Most az a helyzet, hogy igazodik a végbement alapvető változásokhoz. Merthogy megnőtt a Kelet jelentősége, és ezt pont ugyanúgy figyelembe kell venni, mint ahogy azt tette az OSF, mondjuk a berlini fal leomlása után, vagy amikor kitört a 2008-as pénzügyi válság.

Kiállás a romák és a CEU mellett

„Folytatni fogjuk, és drámaian fokozni fogjuk, Európa legnagyobb etnikai kisebbsége, a 12 millió roma –akik többnyire Kelet-Európában élnek – egyenlő bánásmódjának biztosítására irányuló erőfeszítéseinket” – írja a szerző.

Az alapítvány továbbra is elkötelezett marad a Közép-európai Egyetem (CEU) mellett, „amelyet Orbán Viktor miniszterelnök zárt be Budapesten, és amely most Bécsben talált új otthonra, édesapám és az OSF nagylelkűségének köszönhetően. Az elmúlt három évtizedben a CEU fiatalok ezreinek nyújtott hozzáférhető, magas színvonalú oktatást, és ezután is így lesz.”

Nem hagyjuk cserben azokat a szövetségeseket, akik kiállnak a demokratikus jogokért az autokratákkal és a leendő diktátorokkal szemben, sem Európában, sem a világ többi részén. De készen kell állnunk és képesnek kell lennünk arra, hogy reagáljunk a bizonytalan és veszélyes jövőre

– írja Alex Soros, aki zárásként biztosított mindenkit a cikkében, hogy apjához hasonlóan a mai idők nagy-nagy nyereségének tekinti az Európai Uniót.