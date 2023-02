Egy vendég életre emlékezetes borravalót adott egy melbourne-i étterem fiatal pincérnőjének, aki ettől könnyekig meghatódott. Az étteremben dolgozó Lauren, mások mellett egy fiatalembert is kiszolgált múlt szombaton. A vendég 500 dollár (122 ezer forint) értékben fogyasztott az étteremben, majd távozása elött meglepte a pincérnőt a busás összeggel – írja a 7news.

A titokzatos jattoló leszögezte, hogy az összeget csak akkor adja oda, ha 70 százalékát, vagyis hétezer dollárt Lauren teheti zsebre. Az étteremben ugyanis minden borravalót elosztanak a 23 dolgozó között.

– jegyezte meg az üzletvezető.

Az ausztrál vendég kilétét ki is derítette a hely sajtó: egy fiatal milliárdos férfi, aki önerőből lett sikeres üzletember, és több mint 120 millió ausztrál dolláros (29,4 milliárd forint) vagyonnal rendelkezik.

Lauren egyetemi tanulmányai mellett dolgozik az influenszerek és tévés hírességek körében igencsak népszerű olasz étteremben. Elmondása szerint először még fogalma sem volt, mire fordítsa a tekintélyes borravalóját, de úgy gondolta, hogy ha már így alakult, megérdemel egy tengerentúli utazást, hiszen még sosem járt még Ausztrálián kívül.

(Munteanu Malina Ottilia)

A customer left a young Melbourne restaurant waitress the tip of a lifetime, leaving her in tears. #7NEWS https://t.co/ImZXBXJWgv