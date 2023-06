Egy kivágott tetejű, robbanóanyaggal megrakott autóról készült fényképet hoztak nyilvánosságra, amely a Kahovka-gát tetején parkolhatott nem sokkal a katasztrófa előtt. A The Guardian szerint mindez további bizonyítékul szolgál, hogy Oroszország állhat az incidens mögött.

Az ukrán drónnal készült és az Associated Pressnek átadott képen egy fehér Zsiguli látható, amelynek nagy hordókat helyeztek el, közül az egyiknek a fedelére taposóakna van rögzítve. A hordótól pedig leleplező módon kábel fut a folyó oroszok által megszállt oldala felé.

Kép: AP

Az ukrán különleges erők kommunikációs tisztviselője az AP hírügynökségnek úgy vélekedett, hogy az autó egyrészt azért volt, hogy megállítsák az ukrán előrenyomulást,

másrészt felerősítsék a gépteremből származó tervezett robbanást – az autóbomba önmagában ugyanis nem lett volna elég a gát levegőbe repítéséhez.

A gát tetején parkoló fehér autó képe persze csak a rejtvény legújabb darabja, szakértők azt mondják, hogy addig nem lehet hiteles értékelést készíteni, amíg független mérnökök nincsenek minden információ birtokában.

A lap megjegyzi, hogy több mint 11 000 embert evakuáltak azóta, hogy a gát június 6-án összeomlott, elöntve a környező földeket és településeket. Hétfőn a halálos áldozatok száma már 52-re emelkedett. Orosz tisztviselők szerint 35 ember halt meg Herszon-régió ellenőrzése alatt álló területein, míg az ukrán belügyminisztérium azt közölte, hogy 17 halálos áldozatról és 31 eltűntről tudnak.

A háborúban álló Oroszország és Ukrajna egymást vádolja a környezeti és emberi katasztrófa miatt. Ukrán tisztviselők azt állították az AP-nek, hogy az orosz csapatok nem sokkal a robbanás előtt lőállást állítottak fel a gáton.

Volodimir Zelenszkij régóta hangoztatja azt a gyanúját, hogy a gátat Oroszország szándékosan gyengíti, hogy ezzel katasztrófát idézzen elő.

Vlagyimir Putyin viszont egy katonai bloggereknek közelmúltban tartott találkozón azt ecsetelte, hogy nem érdeke megrongálni egy olyan gátat, amely Oroszország által ellenőrzött területet is elönthet. Elismerte ugyanakkor, hogy Ukrajna támadási terveit befolyásolhatta a Dnyeper áradása, a folyón ugyanis az ukrán erőknek át kell kelniük, hogy elérjék Herszon Moszkva által ellenőrzött részeit.

A múlt héten az ukrán főügyészt támogató Global Rights Compliance nemzetközi emberi jogi ügyvédi iroda azt valószínűsítette, hogy „az orosz erők szándékosan rombolták le a gátat”, az pedig szintén árulkodó, hogy egy nemrég elfogadott orosz törvény jó időre megtiltja a hasonló incidensek kivizsgálását.

A gátnál történt robbanásból származó szeizmikus jeleket június 6-án hajnali 2:35-kor és 2:54-kor mérték az érzékelők. A robbanás mérete állítólag kizárja a külső támadást.

Az Institute for the Study of War, egy amerikai agytröszt, amely a háború kezdete óta figyeli az oroszok ukrajnai akcióit, azt állította, hogy „a bizonyítékok, az érvelések és a retorika mérlege arra utal, hogy az oroszok szándékosan rongálták meg a gátat”.

Az ukrán hírszerző szolgálat pedig közzétett egy lehallgatott beszélgetést, amely állítása szerint egy orosz katona és egy másik, ismeretlen személy között zajlott. A katona konkrétan azt mondta, hogy „szabotázscsoportjaink ott voltak. Félelmet akartak kelteni a gáttal. Nem egészen a terv szerint ment.”