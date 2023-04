A brit kormány szemszögéből eddig nem tekinthető nagy sikernek Joe Biden írországi látogatása. Az Egyesült Államok elnöke kedd este érkezett meg Belfastba, egy nappal a Nagypénteki Egyezmény 25. évfordulója után.

Az amerikai államfő nagy feladatot vállalt magára: szerette volna elérni, hogy Észak-Írországban helyreálljon a rend, és megalakulhasson végre az új kormány.

Az északír radikális Demokratikus Unionista Párt (DUP) azóta akadályozza az északír kormányalakítást, hogy a tavaly májusi választás a Sinn Féin katolikus párt győzelmével zárult. Észak-Írországban a nagypénteki megállapodás értelmében felekezetközi hatalommegosztás van: a győztes pártból kerül ki a kormányfő, a másik felekezet legerősebb pártja pedig a kormányfő helyettesét jelölheti ki a saját soraiból. Utóbbi volna ezúttal a DUP, ők azonban feltételhez kötik a kormányalakításban való közreműködést: gyakorlatilag a brexit-megállapodás felrúgását kérik.

A radikális párt tagjai azt szeretnék, ha Észak-Írország minél kevésbé tűnne az Egyesült Királyságon belül kívülállónak, elhatároltnak. Bár a szakértő szerint nyilvánvaló, hogy ez valójában csak politikai ürügy, kényelmesen tudnak mutogatni az Európai Unióval kötött megállapodásra, miközben blokkolják az intézményrendszer működését.

Ezt a problémát igyekezett feloldani Rishi Sunak brit miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke február végén az úgynevezett windsori megállapodással. Ennek értelmében azok az áruk, amelyek Nagy-Britanniából érkeznek Észak-Írországba, és nem szállítják őket tovább, automatikusan zöld jelzést kapnak, nem szükséges külön űrlapokat kitölteni ezekhez a tranzakciókhoz. Ursula von der Leyen hangsúlyozta, ezzel biztosítják, hogy ugyanazok a termékek, amelyek elérhetők a brit boltok polcain, elérhetők legyenek Észak-Írországban is. Abban az esetben azonban, ha a Nagy-Britanniából érkező áru végcélja nem Észak-Írország, hanem az EU, marad az úgynevezett „piros sávban”, ahol kötelező az adminisztráció és az űrlapok kitöltése.

A windsori keretegyezmény azonban nem hozhat meg az áttörést: a DUP nem tágított, a kívánt hatás elmaradt.

Ezen a ponton került a képbe Joe Biden, aki mindent bevetett, hogy elsimítsa az északír ellentéteket.

A siker érdekében Joe Biden a DUP élén álló Jeffrey Donaldsonnal személyesen is egyeztetett. Ám nem úgy tűnik, hogy meggyőzte volna az északír radikális politikust, aki Biden beszéde után kijelentette, az amerikai elnök szavai egy politikai fűszál megmozdítására sem voltak elegendőek.

