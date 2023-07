Több tucat fogolytábor felépítését tervezi Oroszország szerte Ukrajnában a következő években, mert Moszkva elhúzódó háborúra készül. Az orosz vezetés egész pontosan 25 új fogolytábort húzna fel Ukrajna legkülönbözőbb pontjain 2026-ig egy frissen kiszivárgott orosz kormányzati dokumentum szerint – írja a BusinessInsider.

Arról már az Associated Press ír, hogy Moszkva az ukrajnai invázió első napjaitól kezdve ukrán civileket börtönöz be. Így jelenleg is ukrán civilek ezreit tartják fogva börtönkolóniában Oroszország-szerte, valamint oroszok megszállta területeken: a rabokat sivár cellákban tartják, és lövészárkokat ássanak a fronton lévő orosz katonáknak, vagy tömegsírokat fogolytársaiknak.

Újabban lezuhannak a rendszer ellenségei

A Kreml válogatott módszerekkel szabadul meg a rezsim ellenségeitől. Kezdetben az utcán, a liftben vagy erdőben ölték meg azokat, akik az orosz rendszert vagy egyenesen Putyint bírálták. Ezt követték a megmérgezések, az utóbbi években pedig látványosan sokan zuhantak ki magas épületek ablakaiból.

Egy másik módszer pedig, amelyet szintén gyakran alkalmaznak, a bebörtönzés. Ez történt például Alekszej Navalnij ellenzéki politikussal és Vlagyimir Kara-Murza ellenzéki aktivistával is, miután mindketten átestek egy – utóbbi több – mérgezési kísérleten is.

Általános politikai okokból jelenleg 141 fő van börtönben, több mint háromszor annyi, mint 2018-ban – ekkor ugyanis még 46 fő volt ezt a szám. A politikai foglyok közül a Memorial jogvédő csoport szerint legalább 48-an háborúellenes fellépés miatt kerültek börtönbe – nyilatkozta a Napi.hu-nak Seremet Sándor, az Eurázsia Központ szakértője, a Magyar Külügyi Intézet (MKI) vezető kutatója, a Memorial rendszeresen közzétett politikai bebörtönzéseket vizsgáló elemzéseire hivatkozva.

A Memorial adataihoz annyit mindenképp érdemes még hozzáfűzni, hogy a szervezet jelentéseiben rendszerint két csoportra bontja a politikai foglyokat: számon tartja azokat, akiket általános politikai okokból börtönöztek be, és külön azokat is, akiket vallási okokból. A két csoport összlétszáma a 2018-as 183 főről 2023 áprilisára 551 főre ugrott.

Oroszországban az elmúlt egy évtized alatt jócskán visszaesett a bebörtönzöttek száma: 2008-ban még 893 ezer fő élt az ország börtöneiben, 2023 elején pedig már „csak” 433 ezer. Ezzel együtt Oroszország 2019-ben a 100 ezer lakosra jutó fogvatartottak számát tekintve még mindig a globális ranglista 17. helyét foglalta el, és egyetlen európai ország sem előzte meg.