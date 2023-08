A British Museum igazgatója pénteken közölte, hogy távozik a pozíciójából, miután beismerte, hogy mulasztásokat követett el a gyűjteményéből ellopott több száz műtárggyal kapcsolatos vizsgálat során.

Vette a kalapját

Hartwig Fischer német művészettörténész, aki 2016 óta vezette a múzeumot, azt mondta, hogy jobban is reagálhattak volna a figyelmeztetésekre, miszerint egy alkalmazott esetleg tárgyakat lopott, és az elkövetett hibákért végső soron neki kell felelnie

Nyilvánvaló, hogy a British Museum nem reagált olyan átfogóan, ahogyan kellett volna

– közölte egy nyilatkozatában Fischer.

A múzeum, London egyik legnépszerűbb turisztikai látványossága a múlt héten közölte, hogy a személyzet egyik tagját elbocsátották, miután az egyik raktárból ellopták a Kr. e. 15. századtól a Kr. u. 19. századig terjedő időszakból származó arany ékszereket és drágaköveket.

A rendőrség csütörtökön közölte, hogy kihallgattak, de nem emeltek vádat egy meg nem nevezett férfi ellen az ellopott műtárgyak miatt.

A British Museum közleményében eredetileg azt írta, hogy Fischer azonnali hatállyal lemond, de később ezeket a szavakat törölték, és azt közölték, hogy lemond, amint ideiglenes vezetőt találnak.

Fischer közölte: őszintén sajnálja arra a műkereskedőre tett megjegyzéseit, aki 2021-ben először figyelmeztette a múzeum vezetőit az ellopott tárgyakra, ám akkor figyelmen kívül hagyták a jelentést.

A hét elején Fischer azt mondta, hogy Ittai Gradel régiségkereskedő elhallgatott információkat az ellopott tárgyak nagyságáról, amikor kapcsolatba lépett a múzeummal – számolt be róla a Reuters.

Módszeresen dézsmálták

A British Museum nyilvántartása szerint 2013 óta történelmi műtárgyak, köztük aranyérmék, ezüst nyakláncok és 540 kerámiadarab is hiányzik a múzeumból. Görög ezüstérme, 4. századi római érme, német érme, egy 20. század eleji gyűrű, egy kerek keresztmetszetű lánc, mázas levélfüggők és gyöngyök is eltűntek az elmúlt 10 év során – írja a The Guardian.

A múzeum kuratóriuma, amelynek elnöke George Osborne volt brit pénzügyminiszter, elfogadta Fischer lemondását.

Helyre fogjuk hozni, ami elromlott. A múzeum küldetése generációkon átívelő. Tanulni fogunk, helyreállítjuk a bizalmat, és kiérdemeljük, hogy ismét csodáljanak bennünket

– közölte Osborne.