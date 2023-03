A jövő évtől elektronikus beutazási engedélyt (ETA) kell kiváltaniuk azoknak a Nagy-Britanniába utazóknak, akik ezt korábban vízum nélkül tehették meg – írja a brit kormány hivatalos honlapján.

Az utazás előtt kötelező lesz egy online formanyomtatványt kitölteni. A rendszer bevezetése egyébként része az Egyesült Királyság törekvésének, amelynek részeként 2025-ig teljesen digitalizálni akarják a határellenőrzést.

Ha csak pár napra utazna az országba, akkor is köteles ezekre figyelni

Az engedélyt a mobileszközökre letölthető UK ETA alkalmazással vagy a brit kormány honlapján keresztül lehet kérelmezni.

Kiváltásával hat hónapig lehet kint tartózkodni turisztikai, üzleti célból vagy családtagok és barátok meglátogatása, illetve tanulmányi okok miatt.

A díjakról a brit belügyi tárca később ad tájékoztatást.

A regisztrációnál meg kell adni a következőket:

a beutazó személyes adatait,

útlevelét és annak fényképes másolatát,

valamint egyéb biztonsági információkat, mint például azt, hogy észleli-e magán a koronavírus tüneteit.

A londoni belügyminisztérium szerint az elektronikus beutazási engedélyt először – már idén októbertől – a katari állampolgároknak kell kiváltaniuk.

A követelmény nem vonatkozik a letelepedési engedéllyel rendelkező EU-s állampolgárokra, így például a kint dolgozó és letelepedési engedéllyel rendelkező magyarokra sem, a kilátogató rokonokra azonban igen.

Nagy-Britannia már három éve kilépett az Európai Unióból. A közel egy éves időszak lejártát követően az unió egységes belső piacáról és vámuniójából is kiléptette az országot, mivel nem akarták engedélyezni a szabad letelepedési jogot az EU-s munkavállalóknak.

London egyébként már a brexit után jelezte, hogy később a látogatási, turisztikai céllal rövid időre érkezőknek is szükségük lesz belépési engedélyre. Ezt a folyamatot most el is kezdték.

A brit kormány 2024 végéig az összes országra vonatkozóan bevezeti a rendszert. Magyarország valószínűleg ekkor kerül a listára.

Az EU-ban már tavaly bevezettek hasonló szigorítást

Az Európai Unió novemberben jelentett be egy hasonló utazási információs és engedélyezési rendszert.

A szabály minden 18 és 70 év közötti EU-n kívüli látogatóra vonatkozik. Hét eurós díjat fognak bevezetni, ami átszámítva körülbelül 2 700 forintot jelent.

Az Egyesült Államokban egyébként egy hasonló ügy költsége 14 és 21 dollár között mozog – ami akár hétezer forintos plusz terhet jelenthet a kiutazóknak.

(Szerző: Horváth Balázs)