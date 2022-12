Őrizetbe vettek a román hatóságok két brit-amerikai állampolgárságú milliomost, Andrew és Tristan Tate testvérpárt, akik Romániában élnek. A csoport tagjai fiatal lányokat kényszerítettek, hogy szexuális tartalmú videókon szerepeljenek, amelyeket feltöltöttek az internetre, és ezáltal jelentős anyagi haszonra tettek szert a gyanúsítottak.

A hatóságok eddig hat áldozatot azonosítottak, akiket Bukarest mellett, Ilfov megyében tartottak fogva. A vádhatóság szerint az egyik gyanúsított meg is erőszakolta az egyik áldozatot.

A média szerint a Tate-testvérek édesapja amerikai, édesanyjuk brit. A testvérek kickbox-versenyeken vettek részt, de főleg a közösségi médiában hívták fel magukra a figyelmet különböző videókkal, amelyekben rendszerint luxuskörnyezetben jelentek meg, drága autókat vezettek, és többször is nőellenes tartalmakat osztottak meg, amiért ideiglenesen le is tiltották őket a közösségi oldalakon.

Here are a few more pictures circulating around the internet regarding Andrew Tate & Tristan Tate getting arrested. Can’t confirm 100%, but if the second picture is accurate, then he was arrested from the back door of his main home, and the Jerry’s Pizza Box has no relevance. pic.twitter.com/T8Ygg0lwlS