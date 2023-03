Bóka János szerint ezzel nagyon közel kerültünk ahhoz, hogy Magyarország hozzájusson ahhoz a 28 milliárd eurós kerethez, amelyet jelenleg zároltak a jogállamisággal kapcsolatos viták miatt.

Szerinte a magyar kormány igazságügyi reformjavaslataira az Európai Bizottság még a jövő héten reagálni fog és amennyiben zöld utat adnak nekik,

április közepén ratifikálhatja őket a magyar parlament, és az idei év második felében 5,8 milliárd euró fel is szabadulhat az EU járványügyi helyreállítási tervéből.

Azt ugyanakkor a Bloomberg cikkéből is kiderült, hogy nem minden területen állnak jól a tárgyalások:

a 22 milliárd eurót érintő kohéziós alapoknál például továbbra is vita van az Európai Bizottság által kért 27 feltételről.

Ezek egyrészt a hiányolt korrupcióellenes intézkedésekkel, másrészt az LMBTQ-jogokkal, az igazságszolgáltatás függetlenségével, a tudományos szabadságjogokkal valamint a menedékjogot érintő aggodalmakkal kapcsolatosak.

Bóka János is megerősítette, hogy

időről időre új aggályok merülnek fel a Bizottság részéről, amelyek tovább bonyolítják a folyamatot

így a dolgok nem haladnak olyan gyorsan, ahogyan azt remélnék.

A Bloombergnek nyilatkozva egy névtelenséget kérő uniós tisztviselő is megerősítette, hogy valóban közel lehet a megállapodás. Christian Wigand, az Európai Bizottság szóvivője pedig azt mondta, hogy még zajlanak a tárgyalások.

Az Index is írt róla, hogy uniós ügyek csütörtökön és pénteken is újabb fordulatokat vehetnek, ugyanis most zajlik az európai állam- és kormányfőket tömörítő Európai Tanács ülése.