Válaszul Oroszország Ukrajna elleni agressziójára, az Európai Unió vezető orosz politikai képviselők, oligarchák, katonai vezetők és propagandisták ellen fogadott el szankciókat. Az EU az ukrajnai háború egy évvel ezelőtti kezdetét követően több alkalommal korábban példátlan intézkedéseket vezetett be el azzal a céllal, hogy jelentősen meggyengítse Oroszország gazdaságát, és korlátozza a Kreml hadviselési képességét.

A megszorító intézkedések beutazási korlátozásokról, vagyoni eszközök befagyasztásáról, valamint arról rendelkeznek, hogy tilos pénzeszközöket vagy más gazdasági erőforrásokat a jegyzékbe vett személyek és szervezetek rendelkezésére bocsátani.

Az Európai Tanács ismételten elítélte Oroszország Ukrajna elleni háborúját, amely az ENSZ Alapokmányának megsértését jelenti, és mérhetetlen szenvedést és pusztítást okozott Ukrajnának.

– olvasható a közleményben, amelyben ismételten leszögezik, hogy Oroszországnak azonnal véget kell vetnie a kegyetlen háborúnak. Az orosz veszteség is elképesztő mértékű: az utóbbi két hétben több mint 1600 újabb orosz katona neve került föl a halálos áldozatok listájára, ez pedig újabb rekordnak számít az Ukrajnában zajló háború kezdete óta.

Összesen 16 774 orosz halálát erősítették meg Ukrajnában, az elmúlt két hétben pedig 1600 névvel bővült a halálos áldozatok száma, ami rekordnak számít a háború kezdete óta – írja a Lettországból szerkesztett, független orosz oknyomozó portál, a Meduza.

