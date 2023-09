Az augusztus 27. és szeptember 4. között az amerikai Nevada államban található Black Rock sivatagban zajló Burning Man fesztivál legtöbb rendezvényét törölték a heves esőzések miatt.

A CNN szerint csak az elmúlt 24 órában esett annyi eső a fesztivál területén, mint amennyi két-három hónap alatt szokott.

A Burning Man szervezői éppen ezért megtiltották a be- és kijárást a fesztivál területére, amelyről most már biztosan kijelenthető, hogy elmosta az eső. A látogatókat, akik a fesztivál területén tartózkodnak, egyúttal arra kérik, hogy takarékoskodjanak a vízzel, az üzemanyaggal és az élelmiszerrel.

Az esőzések ráadásul várhatóan egész vasárnap kitartanak, és legközelebb csak hétfőn süt ki a nap. A szervezők azt azonban egyelőre nem merték megmondani, hogy mikor nyitják meg ismét az utakat a fesztivál területén.

Néhány látogató gyalogosan hagyta el a tábort: nekik több kilométert kellett gyalogolniuk a legközelebbi útig, ahol fuvart tudtak maguknak szerezni.

A helyi rendőrség jelentése szerint az esőzések után egy ember elhunyt a fesztiválon, ám halálának körülményeiről egyelőre nem adtak bővebb tájékoztatást.

A látogatók közül többen arról nyilatkoztak a napoknak, hogy a fesztivál területén akadozik a mobilhálózat, a mobiltoalettek sem működnek, ahogy több nézőtéri sátrat is elárasztott a víz.

Azt nem tudni, hogy pontosan hányan tartózkodnak a Burning Man területén a nevadai sivatagban: átlagosan 70 ezren vesznek részt a rendhagyó fesztiválon, amelyet maguk a látogatók szoktak, lényegében a semmi közepén felépíteni.

A Burning Man fesztivált 1986-ban alapították, amikor Larry Harvey és barátai a nyári napfordulókor először égettek el egy fából készült emberfigurát a San Francisco-i Baker Beach-en. Az eseményt 1990 óta évente megrendezik a nevadai sivatagban. A Burning Man résztvevői óriási művészeti installációkat építenek, és ezeket a legtöbb esetben el is égetik.

