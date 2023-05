Mihajlo Podoljak szerint erre a demilitarizált övezetre azért lesz szükség, hogy megóvják az ukrán régiókat a tüzérségi csapásoktól.

„A háborút követő rendezés kulcselemének kell lennie, hogy a jövőben elejét vehessük az ismételt agressziónak” – fogalmazott Podoljak. Hozzátette, hogy a frontvonalon elhelyezkedő ukrán régiók lakossága biztonságának szavatolása érdekében „szükség lesz egy 100-120 kilométer széles demilitarizált övezet létesítésére Belgorod, Brjanszk, Kurszk és Rosztov orosz köztársaságok területén”.

