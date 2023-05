Ron DeSantis floridai kormányzó megtette, amire már lehetett számítani egy ideje: bejelentette, hogy versenyre kell Donald Trump volt amerikai államfővel a Repubklikánus Párt 2024-es elnökjelölti pozíciójáért.

A bejelentés azonban nem egészen úgy sült el, mint Ron DeSantis tervezte, a legfőbb beszédtémát ugyanis az eseménnyel kapcsolatban jelenleg nem az szolgáltatja, amiről beszélt, sokkal az inkább az, ahogyan.

Rendhagyó módon ugyanis a Twitter Spacesen akarta hivatalosan is ország-világ elé tárni elnöki ambícióit, mégpedig a Twitter tulajdonosa, Elon Musk társaságában.

A Twitter-vezér posztolta is, hogy minden jelölt megnyilvánulását szívesen látják a platformon, nem valószínű azonban, hogy sokan szeretnék követni a floridai kormányzó példáját.

All Presidential candidates are most welcome on this platform