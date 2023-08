A drónok a szemünk és a pajzsunk a frontvonalon. A drónok garanciát jelentenek, hogy nem kell embereknek az életükkel fizetniük, amikor drónok is bevethetők – hangsúlyozta az ukrán elnök, aki egyben a nemzetközi partnerek drónszállításainak fontosságát is hangsúlyozta.

Minden harcoló dandárban a harcosok először a drónokról, az elektronikus hadviselésről és a katonai légvédelemről kérdeznek

– mondta Volodimir Zelenszkij, utalva a fronton nemrég tett látogatásaira.

Az elmúlt hetekben Kijev több sikeres dróntámadást hajtott végre. Augusztus elején ukrán drónok csapást mértek a Fekete-tengeren az Olenegorszkij Gornyak orosz katonai hajóra, jelentős károkat okozva.