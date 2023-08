Moszkvai idő szerint 3 óra körül hangos robbanás hallatszott, nem sokkal később füst szállt fel az ugyanezen a területen lévő épületekből – közölte a RIA orosz hírügynökség. Az orosz védelmi minisztérium jelezte, a támadásnak nem voltak áldozatai, a légvédelmi erők megállították a drónt, és két másikat is megsemmisítettek.

A moszkvai repülőterek szerdán kora reggel felfüggesztették a járatokat, majd később újraindították azokat – írja a The Guardian. Egyébként az orosz főváros környéki nagyobb repülőterek az elmúlt napokban többször is leálltak a dróntámadások miatt. Kedden is felfüggesztettek járatokat több moszkvai repülőtéren.

A brit katonai hírszerzés viszont azt közölte, hogy az egyik drónnal valószínűleg megsemmisítettek egy szuperszonikus orosz bombázót egy Ukrajnától több száz kilométerre lévő repülőtéren. A közösségi médiában közzétett képeken egy Tu–22M3-asra hasonlító repülőgépet mutattak, amely lángokban áll egy kifutópályán. A gépeket rendszeresen használták olyan támadásokban, amelyekben civilek haltak meg Ukrajnában.