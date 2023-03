Amikor e-sportról van szó, egy hazánkban is egyre elterjedtebb sportágról beszélünk, hiszen a sikeresebb e-sportolókat még az Év Sportolója Gálán is díjazzák.

Kérdés azonban, hogy a videójátékozást joggal sorolhatjuk-e a sportok közé?

„Jogi értelemben nem sport, a magyar sporttörvény hatálya alá nem tartozik” – nyilatkozta a Mandinernek Bíró Balázs, a Magyar E-sport Szövetség elnöke, aki azt is elmondta, hogy a sportkörnyezet nem befogadó az elektronikus sportokkal, mert konkurenciát lát bennük, vagyis azt észlelik, hogy az emberek hajlamosak a szabadidőt sportolás helyett a számítógép előtt tölteni.

Mit nevezünk e-sportnak?

Az e-sport kifejezés az „elektronikus sport” rövidítése, amiből már következtethetünk is arra, hogy a játékosok „sportolás” közben nem végeznek fizikailag megerőltető mozgást. A résztvevők videójátékokkal játszanak, amiért még netán fizetést is kaphatnak.

Egy 2017-es mérés alapján az e-sport közösség 385 millió embert foglalt magába világszerte, és ez a tagság azóta gyarapodott.

Az e-sportok népszerűsége az internet megjelenésével kezdett terjedni az 1990-es években, majd idővel egyszerű hobbiból profi sporttá vált. Magyarországon még nem igazán ismert, ellentétben néhány keleti országgal, mint Kína és Dél-Korea, ahol az elektronikus sportok hatalmas népszerűségnek és követőtábornak örvendenek, de az Egyesült Államokban, Franciaországban, illetve néhány skandináv országban, mint Svédország, Dánia és Finnország is óriási felhajtás van az e-sportok körül.

A játékosok ugyanúgy rengeteget készülnek egy-egy összecsapásra, mint a hagyományos sportolók. Az e-sportolók együtt edzenek csapatokban, naponta akár 6-8 órákat is „játszanak”, edzők is segítenek tanítványaik teljesítményének növelésében és új stratégiák kidolgozásában.

Bár a videójáték nem igényel nagy testi megerőltetést, a játékosok mentális és fizikai egészségére is odafigyelnek, így vannak erőnléti edzéseik is. A fizikai bemelegítés hozzájárul ahhoz, hogy elkerüljék az esetleges sérüléseket, és hogy bírják az órákon keresztüli ücsörgést. Sőt, az e-sportok profi résztvevői ráadásul kiegyensúlyozott étrendet is követnek.

Meg lehet-e élni videójátékozásból?

2022 legnépszerűbb sportjai a DOTA 2 stratégiai csapatjáték, a Fortnite lövöldözős játék, a League of Legends stratégiai játék, a CS:GO és az Overwatch többjátékos lövöldözős csapatjáték és végül a PUBG többjátékos lövöldözős játék. A felsorolt játékokból szervezett bajnokságok pénzdíjai 2 millió dollártól 35 millió dollárig terjednek.

A külföldi nagyobb csapatoknál dolgozó e-sportolók fizetése elérheti az évi százezer dollárt.

„A hivatásos e-sportolók átlagos havi bére 1000 és 5000 dollár között mozog, míg mondjuk a League Of Legends játékosai akár 15 000 dollárt is kereshetnek havonta” – írta a TV GO.

Ha ezt az összeget a hazai élsportolók átlagkeresetéhez viszonyítjuk, azt látjuk, hogy átlagosan ennyit vihetnek haza a profi kosárlabda játékosok vagy a férfi vízilabdázók.

A Digiday szerint viszont 2020-ban Perkz, aki egy League of Legends játékos, három évre évi több mint 2 millió dollárról állapodott meg a Cloud9 játékosaként.

Magyarországon – az esportsearnings.com adatai alapján – az eddig legtöbb pénzt kereső játékos 186 250 dollárt keresett pályafutása során, ami 66 millió forintnak felel meg.

Tehát igen, meg lehet élni videójátékozásból, és még csak nem is rosszul.

A Statista szerint 2022-ben az e-sport globális piacának értéke valamivel több mint 1,38 milliárd dollár volt, továbbá az előrejelzések szerint 2025-re ez akár 1,87 milliárd dollárra is nőhet.

Kínában az ágazat piaci értéke meghaladja a 100 millió dollárt, ami a világon a legmagasabb érték, és az ázsiaiak népszerűsítik azt az ötletet is, hogy az e-sportok felkerüljenek az olimpiai sportágak hivatalos listájára.

Előnyök és hátrányok

A számítógépes játékok meglepően sok előnnyel járnak, hiszen használóik bizonyított tanulmányok szerint logikusabban gondolkoznak, továbbá a játék fejlesztheti a szenzomotoros készségeket, illetve az e-sportolók memóriája és döntéshozatali képessége is javulhat, miközben tény, hogy a számítógép előtt ülésnek megvannak a negatív, káros hatásai is. A hosszan tartó ülés nem csak hátfájást okozhat, hanem olyan egyéb egészségügyi problémákhoz is vezethet, mint a koleszterinszint emelkedése, az izmok leépülése, az elhízás veszélye és a szívelégtelenség kockázata. Ezért fontos a rendszeres testmozgás e-sport űzése mellett is.

Magyar e-sport és válogatottság

A magyar e-sport szövetség, a HUNESZ, teljes jogú tagja a Nemzetközi E-sport Szövetségnek és válogatott játékosokat is foglalkoztat. Emellett a HUNESZ alapítója az Európai Esport Szövetségnek, a V4 Esport Koalíciós Szövetségnek, és tagja a World Esport Consortiumnak és a Global Esports Federationnak. A magyar e-sport fő támogatója a Szerencsejáték Zrt., amely e-sport fogadásokat is indított.

A válogatott tagjai selejtezők során kerülhetnek be a keretbe, majd a világbajnokságra kontinentális selejtezők révén juthatnak ki, és a szövetségek dönthetik el, hogy milyen játékokban indítanak válogatottat.

A válogatott játékosok életkora jellemzően 16 és 23 év között van, hiszen a válogatottság feltétele a 16. életév betöltése.

Az e-sportok egyre terjedő népszerűsége miatt már létezik olyan magyar iskola is, ahol a diákoknak lehetőségük van e-sportra specializálódni. Minden játékot kipróbálhatnak, és a képzéseken betekintést nyerhetnek a játékfejlesztők, a videós tartalomgyártók, a programozók vagy az e-sport kommentátorok munkájába is.

(Eisenkrammer Nóra)