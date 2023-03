A Fülöp-szigetek és az Egyesült Államok a valaha volt legnagyobb közös hadgyakorlatára készül, amit április 11-28. között tartanak.

A gyakorlatnak 17 600 résztvevője lesz, akikből 12 ezer amerikai. Jelen lesz 111 ausztrál katona is, de szerepük elsősorban a szárazföldi tevékenységre fog korlátozódni.

„Az éves hadgyakorlatok sorában most először hajtanak végre tengeri éleslövészetet” – közölte Michael Logico ezredes, a Fülöp-szigeteki hadsereg kiképzőközpontjának igazgatója, egyben az esemény szóvivője.

PH-US Exercise | The Philippine-United States (PH-US) Army Salaknib Exercise 2023 (SN23) officially opened today, March 13, with a ceremony in Fort Magsaysay, Nueva Ecija.



