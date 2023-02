Soha nem látott számú, sztárokkal teletűzdelt reklámfilm küzd majd a figyelemért a vasárnapi Super Bowl alatt, mivel a márkák a nevetésre és a jó kedvre összpontosítanak a nehéz gazdasági helyzetben – írja a Reuters.

„A hirdetők ezúttal a nézők összetartására törekednek, mintsem arra, hogy ellentmondásos üzenetekkel rontsák a hangulatot, különösen most, amikor a fogyasztók a magas inflációval is küzdenek a politikai megosztottság mellett” – mondta Charles Ray Taylor, a Villanova University School of Business marketingprofesszora.

Az elmúlt években néhány hirdető arra használta a Super Bowlt, hogy olyan társadalmi kérdésekre helyezze a hangsúlyt, mint a nemek közötti egyenlőség és a tiszta vízhez való hozzáférés. Ezek az üzenetek ezúttal nem lesznek előtérben, mivel a márkák a jól bevált humort keresik

– világított rá a professzor.

A vállalatok természetesen igyekeznek emlékezetessé tenni reklámjaikat, hogy a rekordmagas árat elérő hirdetésekből a lehető legtöbbet kapják a pénzükért – jegyezte meg Derek Rucker, a Northwestern Kellogg School of Management professzora.

Egy harminc másodperces Super Bowl-szpotot idén valamivel több mint 7 millió dollárért adtak el egy reklámeladásokat ismerő személy szerint.

Több mint három évtized óta először a Budweiser-gyártó Anheuser-Busch lemondott arról a szerződéséről, hogy a játék kizárólagos alkoholreklámozója legyen, és ezzel megnyitotta az utat a „alkoholos Super Bowl” előtt, amelyen így más szeszesital márkákat reklámozó hírességek is szerepelhetnek.

Foo Fighters, rocknroll és whisky

Paul Rudd színész, aki az ebben a hónapban megjelenő Hangyaember és a Darázs című filmben Marvel szuperhőseként jelenik meg, a Heineken alkoholmentes sörét, a Heineken 0.0-t mutatja be. A Diageo Crown Royal Super Bowl reklámjában a Foo Fighters frontembere, Dave Grohl egy zenei stúdióban ül és egy pohár whiskyt kortyolgat, mielőtt kijelenti, hogy „vissza a munkához”.

Dave Grohl Kép: Facebook

Az alkoholmárkákkal ellentétben az autógyártók és az autókereskedők az elmúlt évekhez képest nagyrészt kiestek, ami Charles Ray Taylor szerint a nehéz gazdasági helyzet és az ellátási lánc zavarainak jele.

A kevés autós reklámok egyikében Will Ferrell színész a General Motors és a Netflix közötti új partnerséget népszerűsíti, amelynek célja, hogy több elektromos jármű szerepeljen a streamingszolgáltató filmjeiben és műsoraiban. Will Ferrell egy elektromos autóval járja végig a Bridgerton romantikus jeleneteit, miközben Dustinnak öltözik a Stranger Thingsből.

Adam Driver egy gúnyos reklámban tűnik fel

A Hellmann's majonéz azon kevés hirdetők egyike, amelytől elvárják, hogy egy ügyet támogasson, megismételve a korábbi évek üzenetét az élelmiszerpazarlás csökkentéséről. Néhány sztár a Super Bowl-reklámokban saját magát vagy karrierjét fogja kifigurázni.

A Busch Light egyik reklámfilmjében Sarah McLachlan énekesnő, aki a híresen szomorú reklámjairól ismert, egy sátorban a vadonban arra kéri a nézőket, hogy adományozzanak a „tehetetlen állatoknak”, mielőtt rájönne, hogy a mellette lévő kutya valójában egy farkas.

A Squarespace weboldal-építő cég reklámjában Adam Driver színész több verzióban is szerepel, amint a Super Bowl-reklám készítéséről szóló gúnyos dokumentumfilmhez interjút készít, és saját magával szemben dolgozik. „Azt hittem, hogy nagyon jó lesz, mert nem kedvelem a többi színészt” – mondja Driver, aki a Reutersnek elmondta, hogy az egyedi humor miatt egyezett bele a reklámba.