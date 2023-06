Oroszország legrangosabb tábornokai közül kettő: Valerij Geraszimov és Szergej Szurovikin eltűntek a nyilvánosság elől a Jevgenyij Prigozsin vezette Wagner-lázadás óta.

A 67 éves Geraszimov tábornok, a fegyveres erők vezérkari főnöke, Oroszország ukrajnai különleges katonai hadműveletének parancsnoka szombat óta nem jelent meg sem a nyilvánosság előtt, sem az állami tévében, sem a védelmi minisztérium sajtóközleményében.

Egyes nyugati katonai elemzők szerint Geraszimov Oroszország három "nukleáris aktatáskája" egyikének tulajdonosa – írta meg a Reuters.

Szurovikin tábornok, az ukrajnai orosz erők parancsnok-helyettese, akit az orosz sajtó a szíriai konfliktusban tanúsított agresszív taktikája miatt "Armageddon tábornoknak" becézett, szintén eltűnt szombat óta.

A New York Times amerikai hírszerzési tájékoztatón alapuló jelentése kedden azt írta, hogy Szurovikin előzetesen tudott a lázadásról, és az orosz hatóságok vizsgálják, hogy bűnrészes-e. Amerikai tisztviselők szerdán azt mondták a Reutersnek, hogy Szurovikin Prigozsin mellett állt, de a nyugati hírszerzés nem tudta biztosan, hogy segítette-e valamilyen módon a lázadást.

A Moscow Times orosz nyelvű változata és egy katonai blogger beszámolt Szurovikin letartóztatásáról, míg néhány más, Oroszországban nagy követőt számláló katonai tudósító azt mondta a Reuters szerint, hogy a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) kihallgatta őt és más magas rangú tiszteket, hogy ellenőrizzék a hűségüket.

A Reuters nem tudta megállapítani, hogy Szurovikint letartóztatták-e, vagy másokkal együtt átvizsgálják, mennyire megbízható. A lap szerint a Rybar, a Telegram üzenetküldő alkalmazás egyik befolyásos csatornája, amelyet az orosz védelmi minisztérium egykori sajtófőnöke üzemeltet, közölte, hogy tisztogatásra kerül sor.

Elmondta, hogy a hatóságok megpróbálják kiszűrni azokat a katonákat, akikről úgy ítélték meg, hogy a lázadás leverésében „hiányos volt a határozottságuk”, miközben egyes hírek szerint a fegyveres erők egyes részei a jelek szerint keveset tettek a Wagner-harcosok megállításáért a lázadás kezdeti szakaszában.

– írta a Rybar.

Egy ilyen lépés, ha beigazolódik, megváltoztathatja azt a módot, ahogy Oroszország az ukrajnai háborúját folytatja – amelyet „különleges katonai műveletnek” nevez –, és zűrzavart okozhat a berkekben egy olyan időszakban, amikor Moszkva megpróbálja meghiúsítani az ukrán ellentámadást.

Ezenkívül megerősítheti vagy felemelheti más, hűségesnek tekintett katonai és biztonsági személyek pozícióit. A védelmi minisztérium hivatalosan nem kommentálta a történteket.

Egyes orosz és nyugati katonai és politikai elemzők úgy vélik, hogy Szergej Sojgu védelmi miniszter, Putyin veterán szövetségese, akit Prigozsin állítólagos alkalmatlansága miatt akart megbuktatni Geraszimovval, most már biztosabb lehet a munkájában.

– írta Michael Kofman, a Carnegie Endowment orosz katonai szakértője a Twitteren, ahol hozzátette:

"Ehelyett a zendülése biztosíthatta hivatali idejük folytatását."

Viktor Zolotov tábornok, a Nemzeti Gárda vezetője és Putyin egykori testőre is a másik haszonélvezőnek tűnik, miután a nyilvánosság előtt azt mondta, hogy emberei készek meghalni, hogy megvédjék Moszkvát a Wagnertől.

Szurovikint, Geraszimov helyettesét szombaton látták utoljára nyilvánosan, amikor egy videóban szerepelt, amelyben Prigozsinhoz fordult, hogy állítsa le a lázadását. Kimerültnek tűnt, és nem volt egyértelmű, hogy kényszerből beszél-e?

Dara Massicot, a RAND Corporation orosz hadsereg szakértője szerint valami furcsának tűnt a videóban, amelyen Szurovikin automata fegyvert tart az ölében.

– írta a Twitteren.

Szerda este, a Reuters szerint meg nem erősített orosz média- és bloggerjelentések jelentek meg arról, hogy Szurovikint a moszkvai lefortovoi fogdában tartják fogva, miután letartóztatták.

Alekszej Venediktov újságíró – forrásaira hivatkozva – elmondta, hogy Szurovikin szombat óta nem tartotta a kapcsolatot családjával, és testőrei is elhallgattak.

Prigozsin, aki hónapokig rágalmazta Sojgut és Geraszimovot az ukrajnai háborúban tapasztalt állítólagos alkalmatlanságuk miatt, gyakran dicsérte Szurovikint, akit a hadseregben széles körben tisztelnek a csecsenföldi és szíriai tapasztalatai miatt.

Szurovikint, aki az ukrajnai különleges katonai művelet főparancsnokaként dolgozott, mielőtt Geraszimovot kinevezték volna az irányításra, a nyugati katonai elemzők hatékony szereplőnek tartják, és az orosz haditudósítók időnként potenciális jövőbeli védelmi miniszterként emlegették.

Lawrence Freedman, a londoni King's College professzora szerint, ha igaz Szurovikin eltávolítása, az jobban destabilizálhatja Oroszország háborús erőfeszítéseit, mint a szombati lázadás.

hangsúlyozta Freedman a Twitteren.

Needs confirmation. If this is the case then this might be more destabilising to Russian military effort than the original coup, especially if other associates of Prigozhin/Surovikin start to get purged. Surovikin a brute but also one of the more capable Russian commanders. https://t.co/X1uyDf8g9c