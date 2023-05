Az orosz külügyminiszter, Szergej Lavrov lánya, Jekatyerina Vinokurova (Lavrova) és férje elhagyta Grúziát, ahol rokonuk esküvőjén vendégeskedtek volna – írja az Index egy grúz tévécsatornára hivatkozva. Vinokurovát és férjét a grúz állambiztonsági szolgálat és a belügyminisztérium kísérte. Állítólag éjfélkor lépték át a határt, és most Szaúd-Arábiában vannak.

A Mtavari tévécsatorna szerint Jekatyerina Vinokurova azért érkezett Grúziába, hogy részt vegyen férje testvére, Alekszandr Vinokurov orosz üzletember esküvőjén.

Azonban az esküvő helyszínének közelében összecsapások törtek ki az oroszok Grúzia elhagyását követelő tüntetők és a rendőrség között. A grúz belügyminisztérium hivatalosan megerősítette 16 ember, köztük ellenzéki politikusok őrizetbe vételét – írja az Ukrajinszka Pravda.

Georgian media reports that Sergey Lavrov's sanctioned family members are in Georgia, including Lavrov's daughter, Ekaterine Lavrova. The family of the Russian Foreign Minister is preparing for a grand wedding in Kakheti. @MtavariChannel journalists called Kvareli Resort as pic.twitter.com/ZSp2X2IEUA