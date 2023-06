Recep Tayyip Erdogan elnök egy volt amerikai bankárt nevezett ki a török központi bank vezetőjévé, ami újabb jele annak, hogy Törökország igyekszik eltávolodni az elmúlt évtizedben látott unortodox politikától, amely a török líra több leértékelődését okozta.

Hafize Gaye Erkan váltja Sahap Kavcioglu-t a török jegybank elnöki székében. Ezzel ő az ország első női jegybankenölke.

A váltással beigazolódott, hogy Recep Tayyip Erdogan harmadik kormánya új, konvencionálisabb monetáris politikában bízik.

A 41 éves bankár a Princeton egyetemen diplomázott 2006-ban, majd vezető beosztásban dolgozott a Goldman Sachs amerikai befektetési banknál, később pedig a First Republic Bank ügyvezetője volt.

A török elnökválasztások után mélyrepülésbe kezdett a török líra, ami közel 10 év alatt az ötödére gyengült.

Erdogan új kormánya a korábbi sajtóhírek szerint véget vetne az eddigi unortodox gazdaságpolitikának.

Erkan célja, hogy visszaszerezze a bizalmat a külföldi befektetőkben, ezáltal normalizálódni fog az ország gazdaságpolitikája és a növekvő infláció, melyet az alapkamat erőltetett csökkenése pörgetett fel.

Ez nagy mértékben függhet attól a Middle East Eye szerint, hogy mennyi önállóságot kap a jegybank felett elődjével szemben. Mehmet Simsek pénzügyminiszter úgy nyilatkozott korábban, hogy nincs más esély az ország gazdaságának rendezésére, mint egy racionálisabb politika. Mint mondta, a legfőbb cél a makrogazdaság stabilizálásának elérése lesz.

Száguldó infláció

A török infláció 2023 májusáig, éves szinten több mint 40 százalék felett alakult, a török líra pedig 20 százalékkal értékelődött le ez idő alatt. A szakértők álláspontja szerint akár 25-28 százalékkal is gyengülhet a dollár-líra árfolyam a következő időszakban.

A befektetők bizalmának megszerzése azért is nehéz feladat a török kormány számára, mert Erdogan már korábban is elkötelezte magát hagyományosabb gazdaságpolitika mellett, melytől aztán mégis elfordult. Most azonban már az elnök is beláthatta, hogy nincs más lehetőség, ezt jelezheti Erkhan kinevezése is, aki komoly amerikai munkatapasztalatokkal rendelkezik.