A gyerekek iskolába tartottak Haibar-Pahtúnhva tartományban, amikor helyi idő szerint kedden reggel 9 órakor elszakadt a felvonó egyik kábele. Egy helikopter már elérte az ülőliftet, amely 274 méter magasan lóg a föld felett – közölte a pakisztáni Nemzeti Katasztrófavédelmi Hatóság (NDMA), majd hozzátették, hogy hat gyermek és két felnőtt megmentéséért küzdenek, akik a kabinban rekedtek az ország északnyugati részén található hegyvidéki régióban.

– kérlelte a kabinban rekedt Gulfaraz nevű felnőtt férfi kísérő a Geo News pakisztáni televíziós csatornának telefonon, a BBC híradása szerint. Megerősítette, hogy nyolc ember volt a fedélzeten.

Eight people including six children were left stranded in mid-air after a wire of the cable car in Battagram’s Allai tehsil snapped on Tuesday.



The incident occurred at 8am in the morning when the children were on the way to school.



